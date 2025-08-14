Усі розділи
РФ атакувала 45 БПлА і ракетами С-300/400: ППО знешкодила 24 дрони, є влучання у 12 локаціях

Станіслав ПогоріловЧетвер, 14 серпня 2025, 09:05
РФ атакувала 45 БПлА і ракетами С-300/400: ППО знешкодила 24 дрони, є влучання у 12 локаціях
фото: Зеленський у Telegram

У ніч на 14 серпня росіяни атакували атакував 2-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 та 45-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Джерело: Повітряні сили у Telegram

Деталі: Повідомляється, що ударними БпЛА атаковано прифронтові райони Донеччини та Чернігівщини, ракетами – Сумщину.

За попередніми даними, станом на 9.00, протиповітряною обороною збито і подавлено 24 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 21 БпЛА на 12 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

