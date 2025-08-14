РФ атакувала 45 БПлА і ракетами С-300/400: ППО знешкодила 24 дрони, є влучання у 12 локаціях
Четвер, 14 серпня 2025, 09:05
У ніч на 14 серпня росіяни атакували атакував 2-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 та 45-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Джерело: Повітряні сили у Telegram
Деталі: Повідомляється, що ударними БпЛА атаковано прифронтові райони Донеччини та Чернігівщини, ракетами – Сумщину.
Реклама:
За попередніми даними, станом на 9.00, протиповітряною обороною збито і подавлено 24 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.
Зафіксовано влучання 21 БпЛА на 12 локаціях.
Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.