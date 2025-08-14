Все разделы
РФ атаковала 45 БПЛА и ракетами С-300/400: ПВО обезвредила 24 дрона, есть попадания в 12 локациях

Станислав ПогориловЧетверг, 14 августа 2025, 09:05
фото: Зеленский в Telegram

В ночь на 14 августа россияне атаковали 2 зенитными управляемыми ракетами С-300/400 и 45 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: Сообщается, что ударными БПЛА атакованы прифронтовые районы Донецкой и Черниговской областей, ракетами – Сумскую область.

По предварительным данным, по состоянию на 9.00, противовоздушной обороной сбито и подавлено 24 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 21 БПЛА на 12 локациях.

Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

ПВОбеспилотникиракетный ударроссийско-украинская война
