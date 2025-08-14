Зеленський зустрінеться зі Стармером у Лондоні

Президент Володимир Зеленський зустрінеться з прем'єром Британії Кіром Стармером в його резиденції в Лондоні 14 серпня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Sky News

Деталі: В офісі британського прем'єра не повідомили, про що саме говоритимуть політики.

Реклама:

Водночас видання акцентує, що цей візит Зеленського відбудеться напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з главою РФ Володимиром Путіним на Алясці, щоб обговорити питання припинення вогню в Україні.

Востаннє Стармер приймав Зеленського на Даунінг-стріт у червні.

13 серпня Зеленський, Стармер та інші європейські лідери провели телефонну розмову з президентом США. Сторони погодилися, що жодних рішень щодо України не можна ухвалювати без України, і що першим кроком має стати припинення вогню.

РЕКЛАМА:

Передісторія:

Як писали ЗМІ, 13 серпня Трамп повідомив президенту Володимиру Зеленському та європейським лідерам, що його цілі на саміті з очільником Кремля, який запланований на 15 серпня, полягають у досягненні перемир'я та кращому розумінні можливості укладення повного мирного договору.

Зеленський заявив, що Трамп зателефонує йому після того, як зустрінеться з очільником Кремля на Алясці.

Також американський президент заявив, що якщо зустріч на Алясці із очільником Кремля пройде добре – він проведе другу зустріч, у якій зможе взяти участь Зеленський.

Читайте також: Зустріч з багатьма невідомими: навіщо Дональд Трамп погодився на саміт із Путіним