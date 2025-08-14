Зеленский встретится со Стармером в Лондоне
Президент Владимир Зеленский встретится с премьером Великобритании Киром Стармером в его резиденции в Лондоне 14 августа.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Sky News
Детали: В офисе британского премьера не сообщили, о чем именно будут говорить политики.
В то же время издание подчеркивает, что этот визит Зеленского состоится накануне встречи президента США Дональда Трампа с главой РФ Владимиром Путиным на Аляске, чтобы обсудить вопрос прекращения огня в Украине.
Последний раз Стармер принимал Зеленского на Даунинг-стрит в июне.
13 августа Зеленский, Стармер и другие европейские лидеры провели телефонный разговор с президентом США. Стороны согласились, что никаких решений по Украине нельзя принимать без Украины, и что первым шагом должно стать прекращение огня.
Предыстория:
- Как писали СМИ, 13 августа Трамп сообщил президенту Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, что его цели на саммите с главой Кремля, который запланирован на 15 августа, заключаются в достижении перемирия и лучшем понимании возможности заключения полного мирного договора.
- Зеленский заявил, что Трамп позвонит ему после того, как встретится с главой Кремля на Аляске.
- Также американский президент заявил, что если встреча на Аляске с главой Кремля пройдет хорошо – он проведет вторую встречу, в которой сможет принять участие Зеленский.
