Мелоні задоволена єдністю Заходу перед зустріччю Трампа та Путіна

Глава уряду Італії Джорджа Мелоні заявила, що задоволена єдністю намірів Заходу після розмови 13 серпня з європейськими лідерами та президентом США Дональдом Трампом щодо російсько-української війни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву, оприлюднену урядом Італії

Дослівно з заяви: "Обговорення показало тверду єдність у тому, що справедливий і тривалий мир не може існувати без припинення вогню, без постійної підтримки України, без збереження колективного тиску на Росію, зокрема через санкції, а також без міцних і надійних гарантій безпеки, закріплених у євроатлантичному контексті".

Реклама:

Деталі: Зазначається, що Мелоні висловила "велике задоволення єдністю намірів і здатністю до діалогу, які Захід демонструє перед обличчям фундаментального виклику для безпеки та захисту міжнародного права".

"Зараз настав час подивитися, якою на Алясці буде позиція Росії, яка досі не мала наміру робити жодних значних кроків уперед", – йдеться у заяві.

Зазначається, що Мелоні висловила вдячність Трампу за докладені зусилля і наголосила на важливості продовження співпраці зі США для досягнення миру, що забезпечить суверенітет і безпеку України.

РЕКЛАМА:

Вона також привітала участь США в особі віцепрезидента Джея Ді Венса у засіданні "коаліції рішучих", яке відбулося в продовження першої зустрічі в такому форматі, за участю представників США, у Римі.

Передісторія: