Мелони довольна единством Запада перед встречей Трампа и Путина

Глава правительства Италии Джорджа Мелони заявила, что довольна единством намерений Запада после разговора 13 августа с европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом по поводу российско-украинской войны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление, обнародованное правительством Италии

Дословно из заявления: "Обсуждение показало твердое единство в том, что справедливый и длительный мир не может существовать без прекращения огня, без постоянной поддержки Украины, без сохранения коллективного давления на Россию, в частности через санкции, а также без прочных и надежных гарантий безопасности, закрепленных в евроатлантическом контексте".

Детали: Отмечается, что Мелони выразила "большое удовлетворение единством намерений и способностью к диалогу, которые Запад демонстрирует перед лицом фундаментального вызова для безопасности и защиты международного права".

"Сейчас пришло время посмотреть, какой на Аляске будет позиция России, которая до сих пор не намеревалась делать никаких значительных шагов вперед", – говорится в заявлении.

Отмечается, что Мелони выразила благодарность Трампу за приложенные усилия и подчеркнула важность продолжения сотрудничества с США для достижения мира, который обеспечит суверенитет и безопасность Украины.

Она также приветствовала участие США в лице вице-президента Джея Ди Венса в заседании "коалиции решительных", которое состоялось в продолжение первой встречи в таком формате с участием представителей США в Риме.

Предыстория: