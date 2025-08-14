Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Мелони довольна единством Запада перед встречей Трампа и Путина

Кристина Бондарева, Ирина БалачукЧетверг, 14 августа 2025, 11:43
Мелони довольна единством Запада перед встречей Трампа и Путина
Глава правительства Италии Джорджа Мелони. Фото с сайта ОП

Глава правительства Италии Джорджа Мелони заявила, что довольна единством намерений Запада после разговора 13 августа с европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом по поводу российско-украинской войны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление, обнародованное правительством Италии

Дословно из заявления: "Обсуждение показало твердое единство в том, что справедливый и длительный мир не может существовать без прекращения огня, без постоянной поддержки Украины, без сохранения коллективного давления на Россию, в частности через санкции, а также без прочных и надежных гарантий безопасности, закрепленных в евроатлантическом контексте".

Реклама:

Детали: Отмечается, что Мелони выразила "большое удовлетворение единством намерений и способностью к диалогу, которые Запад демонстрирует перед лицом фундаментального вызова для безопасности и защиты международного права".

"Сейчас пришло время посмотреть, какой на Аляске будет позиция России, которая до сих пор не намеревалась делать никаких значительных шагов вперед", – говорится в заявлении.

Отмечается, что Мелони выразила благодарность Трампу за приложенные усилия и подчеркнула важность продолжения сотрудничества с США для достижения мира, который обеспечит суверенитет и безопасность Украины.

РЕКЛАМА:

Она также приветствовала участие США в лице вице-президента Джея Ди Венса в заседании "коалиции решительных", которое состоялось в продолжение первой встречи в таком формате с участием представителей США в Риме.

Предыстория:

ИталияСШАроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В России назвали время встречи Трампа и Путина и кто еще с РФ полетит на Аляску
Силы обороны нанесли удар по заводу "Лукойла" в Волгограде: возникли сильные пожары
Осужденного экс-заместителя главы МВД Крыма освободили для обмена в Россию
фото, дополненоПисали "бандеровские лозунги": в Польше задержали 2 украинских подростков
Трамп предложит Путину доступ к природным ресурсам Аляски в обмен на прекращение войны – СМИ
Беспилотники атаковали Волгоград: на НПЗ вспыхнули пожары
Все новости...
Италия
Трамп обсуждал с премьер-министром Италии возможность встречи с Путиным в Риме – Sky News
Итальянский МИД создает рабочую группу по защите бизнеса после соглашения ЕС и США
Ремесленник против художника. 25 лет легендарной дуэли Армстронг vs Пантани на Тур де Франс
Последние новости
13:23
Порох начинается с хлопка. Как Украина осваивает "оборонную" агрокультуру
13:17
В Польше говорят, что предотвратили атаку на водную инфраструктуру одного из крупных городов
13:08
Пивоварню "Балтика" купили за деньги из "общака" Путина – российские СМИ
12:51
Голкипер сборной Украины по хоккею подписал контракт с канадским клубом
12:50
Генпрокурор отчитался о 22 подозрениях столичным чиновникам: Кличко назвал это "абсурдом"
12:44
ЦПД: Путин повезет Трампу "исторические материалы" об Украине
12:36
Шесть вмешательств за раз: в Киеве спасли младенца с врожденной сложной патологией
12:33
Сотрудник УГО за деньги пытался вывезти мобилизованного из учебного центра – источник
12:28
В России назвали время встречи Трампа и Путина и кто еще с РФ полетит на Аляску
12:27
WhatsApp отреагировал на блокировку голосовых звонков в России
Все новости...
Реклама:
Реклама: