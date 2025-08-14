Путін зібрав всю свою верхівку розказати про мирні переговори

Правитель Росії Володимир Путін перед зустріччю з президентом США Дональдом Трампом на Алясці в четвер зібрав своє "вище керівництво" для наради щодо перебігу переговорів.

Джерело: російський "Інтерфакс", відео Кремля

Деталі: Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що Путін "на вищому рівні провів нараду з членами вищого керівництва Росії, а також представниками уряду і адміністрації президента".

Кремль опублікував кадри з початку зустрічі. На них видно керівника МЗС РФ Сергія Лаврова, колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу, нинішнього – Андрія Білоусова, міністра фінансів Антона Силуанова, начальника Генштабу Валерія Герасимова та інших високопосадовців.

скриншот

скриншот

скриншот

Перед початком зустрічі Путін заявив, що поінформує про те, як "йде переговорний процес щодо українського кризи, як йдуть переговори в двосторонньому форматі з українською делегаціє".

"А друге – це розповісти про те, на якому етапі ми перебуваємо з американською адміністрацією, яка вживає дуже енергічні і щирі заходи, щоб зупинити бойові дії і вийти на домовленості, цікаві для всіх сторін конфлікту", - сказав він.

Передісторія: