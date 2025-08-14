Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін зібрав всю свою верхівку розказати про мирні переговори

Олександр ШумілінЧетвер, 14 серпня 2025, 14:21
Путін зібрав всю свою верхівку розказати про мирні переговори
скриншот

Правитель Росії Володимир Путін перед зустріччю з президентом США Дональдом Трампом на Алясці в четвер зібрав своє "вище керівництво" для наради щодо перебігу переговорів.

Джерело: російський "Інтерфакс", відео Кремля

Деталі: Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що Путін "на вищому рівні провів нараду з членами вищого керівництва Росії, а також представниками уряду і адміністрації президента".

Реклама:

Кремль опублікував кадри з початку зустрічі. На них видно керівника МЗС РФ Сергія Лаврова, колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу, нинішнього – Андрія Білоусова, міністра фінансів Антона Силуанова, начальника Генштабу Валерія Герасимова та інших високопосадовців.

 
скриншот
 
скриншот
 
скриншот

Перед початком зустрічі Путін заявив, що поінформує про те, як "йде переговорний процес щодо українського кризи, як йдуть переговори в двосторонньому форматі з українською делегаціє".

"А друге – це розповісти про те, на якому етапі ми перебуваємо з американською адміністрацією, яка вживає дуже енергічні і щирі заходи, щоб зупинити бойові дії і вийти на домовленості, цікаві для всіх сторін конфлікту", - сказав він.

РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • Зустріч президента США Дональда Трампа і правителя Росії Володимира Путіна запланована на 11:30 15 серпня (22:30 за київським часом), разом з главою Кремля в США полетять ще 5 представників РФ, заявив помічник Путіна Юрій Ушаков.

російсько-українська війнаПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У Росії назвали час зустрічі Трампа і Путіна і хто ще з РФ полетить на Аляску
Сили оборони уразили завод "Лукойла" у Волгограді: виникли сильні пожежі
Засудженого ексзаступника голови МВС Криму звільнили для обміну в Росію
фото, доповнено Писали "бандерівські гасла": у Польщі затримали 2 українських підлітків
Трамп запропонує Путіну доступ до природних ресурсів Аляски в обмін на завершення війни – ЗМІ
Безпілотники атакували Волгоград: на НПЗ вирують пожежі
Усі новини...
російсько-українська війна
Мелоні задоволена єдністю Заходу перед зустріччю Трампа та Путіна
РФ атакувала 45 БПлА і ракетами С-300/400: ППО знешкодила 24 дрони, є влучання у 12 локаціях
На фронті 148 боїв, майже половина з яких – на Покровському і ще одному напрямку
Останні новини
14:21
фотоПутін зібрав всю свою верхівку розказати про мирні переговори
14:19
МАГАТЕ фіксує на ЗАЕС складнощі з постачанням води для охолодження
14:16
У Львові виявили тіла двох підлітків: поліція встановлює обставини їхньої смерті
14:09
Комбат "Маґури", який критикував командування за "дебільні задачі" на Курщині, залишив посаду
14:01
У Женеві тимчасово зробили громадський транспорт безкоштовним
13:59
Українець Мазур став чемпіоном Всесвітніх ігор-2025 з кікбоксингу WAKO
13:59
У Одеському порту за 539 мільйонів гривень реконструюють причал
13:58
Половина поляків не чекає війни в країні в найближчі 5 років
13:58
В Україні проведуть аудит всіх надрокористувачів
13:52
Кератин замість фтору: вчені знайшли новий спосіб захистити емаль від руйнування
Усі новини...
Реклама:
Реклама: