Путин собрал всю свою верхушку, чтобы рассказать о мирных переговорах

Александр ШумилинЧетверг, 14 августа 2025, 14:21
Правитель России Владимир Путин перед встречей с президентом США Дональдом Трампом на Аляске в четверг собрал свое "высшее руководство" для совещания по ходу переговоров.

Источник: российский "Интерфакс", видео Кремля

Детали: Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Путин "на высшем уровне провел совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента".

Кремль опубликовал кадры с начала встречи. На них видны глава МИД РФ Сергей Лавров, бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу, нынешний – Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и другие высокопоставленные чиновники.

 
Перед началом встречи Путин заявил, что проинформирует о том, "как идет переговорный процесс по украинскому кризису, как идут переговоры в двустороннем формате с украинской делегацией".

"А второе – это рассказать о том, на каком этапе мы находимся с американской администрацией, которая принимает очень энергичные и искренние меры, чтобы остановить боевые действия и выйти на договоренности, интересующие все стороны конфликта", – сказал он.

Предыстория:

  • Встреча президента США Дональда Трампа и правителя России Владимира Путина запланирована на 11:30 15 августа (22:30 по киевскому времени), вместе с главой Кремля в США полетят еще 5 представителей РФ, заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

российско-украинская война
