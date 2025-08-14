Путин собрал всю свою верхушку, чтобы рассказать о мирных переговорах

Правитель России Владимир Путин перед встречей с президентом США Дональдом Трампом на Аляске в четверг собрал свое "высшее руководство" для совещания по ходу переговоров.

Источник: российский "Интерфакс", видео Кремля

Детали: Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Путин "на высшем уровне провел совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента".

Кремль опубликовал кадры с начала встречи. На них видны глава МИД РФ Сергей Лавров, бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу, нынешний – Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и другие высокопоставленные чиновники.

Перед началом встречи Путин заявил, что проинформирует о том, "как идет переговорный процесс по украинскому кризису, как идут переговоры в двустороннем формате с украинской делегацией".

"А второе – это рассказать о том, на каком этапе мы находимся с американской администрацией, которая принимает очень энергичные и искренние меры, чтобы остановить боевые действия и выйти на договоренности, интересующие все стороны конфликта", – сказал он.

