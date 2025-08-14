У Росії назвали час зустрічі Трампа і Путіна і хто ще з РФ полетить на Аляску
Зустріч президента США Дональда Трампа і правителя Росії Володимира Путіна запланована на 11:30 15 серпня (22:30 за київським часом), разом з главою Кремля в США полетять ще 5 представників РФ, заявив помічник Путіна Юрій Ушаков.
Джерело: російське пропагандистське агентство РИА Новости
Пряма мова Ушакова: "Зустріч Путіна і Трампа розпочнеться в Анкориджі на Алясці о 11:30 за місцевим часом. Центральною темою зустрічі Путіна і Трампа буде врегулювання української кризи (так росіяни називають розв'язану ними війну проти України – ред.)".
Деталі: Він додав, що підготовка зустрічі перебуває на завершальному етапі – вже узгодили її програму.
За словами Ушакова, Трамп і Путін спочатку проведуть зустріч тет-а-тет, а потім за участю делегацій.
Разом з главою Кремля до США полетять міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, міністр оборони РФ Андрій Білоусов, міністр фінансів РФ Антон Силуанов, глава Фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв і Ушаков.
За словами помічника глави Кремля, за підсумками переговорів Путін і Трамп проведуть спільну пресконференцію.
Передісторія:
- 15 серпня gрезидент США Дональд Трамп і правитель Росії Володимир Путін проведуть зустріч на Об’єднаній військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, штат Аляска.
- У Білому домі заявили, що ініціатива щодо проведення зустрічі йшла від російської сторони.
- Президент США очікує, що його зустріч з господарем Кремля буде "хорошою", проте не виключає й негативних результатів.
- Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що саміт на Алясці не є перемогою для Кремля і не повинна сприйматися як поступка Путіну. За його словами, зустріч матиме ознайомчий характер, під час якої Трамп хоче дати власну оцінку ситуації "дивлячись цій людині в очі". Водночас Рубіо визнав, що переговори будуть складними, адже "ця війна дуже важлива для Путіна".
- Пізніше The Telegraph повідомило, що Трамп під час зустрічі планує запропонувати Путіну низку економічних стимулів, зокрема доступ до природних ресурсів Аляски та часткове зняття санкцій із російської авіаційної галузі в обмін на припинення війни проти України.
- Також ЗМІ писали, що Трамп заявив європейським лідерам, що під час зустрічі з правителем Росії Володимиром Путіним 15 серпня не буде говорити з ним про території України, а наполягатиме на беззастережному припиненні вогню.