Президент США Дональд Трамп і глава Кремля Володимир Путін під час зустрічі у 2019 році. Фото ілюстративне з Getty images

Зустріч президента США Дональда Трампа і правителя Росії Володимира Путіна запланована на 11:30 15 серпня (22:30 за київським часом), разом з главою Кремля в США полетять ще 5 представників РФ, заявив помічник Путіна Юрій Ушаков.

Джерело: російське пропагандистське агентство РИА Новости

Пряма мова Ушакова: "Зустріч Путіна і Трампа розпочнеться в Анкориджі на Алясці о 11:30 за місцевим часом. Центральною темою зустрічі Путіна і Трампа буде врегулювання української кризи (так росіяни називають розв'язану ними війну проти України – ред.)".

Деталі: Він додав, що підготовка зустрічі перебуває на завершальному етапі – вже узгодили її програму.

За словами Ушакова, Трамп і Путін спочатку проведуть зустріч тет-а-тет, а потім за участю делегацій.

Разом з главою Кремля до США полетять міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, міністр оборони РФ Андрій Білоусов, міністр фінансів РФ Антон Силуанов, глава Фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв і Ушаков.

За словами помічника глави Кремля, за підсумками переговорів Путін і Трамп проведуть спільну пресконференцію.

Передісторія: