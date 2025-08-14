Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У ЄС назвали "спекуляціями" повідомлення про обговорення ослаблення санкцій проти РФ

Тетяна Висоцька, Станіслав ПогоріловЧетвер, 14 серпня 2025, 14:44
У ЄС назвали спекуляціями повідомлення про обговорення ослаблення санкцій проти РФ
фото: getty images

Заступниця головної речниці Європейської комісії Аріанна Подеста у четвер заявила, що Європейський Союз не збирається скасовувати чи ослаблювати запроваджені санкції проти Росії, натомість готує новий, 19-й санкційний пакет, який може бути ухвалений вже у вересні 2025 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на речницю ЄК

Пряма мова: "Дозвольте мені бути абсолютно чіткою. Європа зберігатиме тиск на Росію… Ми вже ухвалили 18 пакетів санкцій і працюємо над 19-м".

Реклама:

Деталі: Подеста зазначила, що Євросоюз наразі не обговорює скасування санкцій проти Росії, а навпаки планує посилити санкційний тиск на Росію.

Вона висловила сподівання, що ЄС зможе ухвалити 19-й пакет санкцій проти Росії вже наступного місяця – тобто, у вересні.

"Ми знаємо, що санкції працюють, і ми зберігатимемо тиск на Росію. Усе інше – це чисті спекуляції. Реальність: Європа продовжує зберігати повний тиск на Росію", – наголосила Аріанна Подеста.

РЕКЛАМА:

Два європейські посадовці та дипломати чотирьох держав, що працюють в Брюсселі і обізнані з процесами навколо запровадження та виконання санкцій ЄС проти Росії, з якими спілкувалася кореспондентка "Європейської правди", також заявили, що обговорення ослаблення чи скасування санкцій наразі не ведеться навіть на технічному рівні.

"Це питання зараз не на порядку денному. Навпаки, триває робота щодо посилення санкційного тиску на Росію, її економіку, щоб зменшити її спроможність вести війну проти України. Обговорюється новий, 19-й пакет санкцій", – підтвердив один зі співрозмовників "ЄвроПравди".

Передісторія:

ЄСРосіясанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоУкраїна повернула з РФ ще 84 людини, дехто був у полоні з 2014 року
Комбат "Маґури", який критикував командування за "дебільні задачі" на Курщині, залишив посаду
У Росії назвали час зустрічі Трампа і Путіна і хто ще з РФ полетить на Аляску
Сили оборони уразили завод "Лукойла" у Волгограді: виникли сильні пожежі
Засудженого ексзаступника голови МВС Криму звільнили для обміну в Росію
фото, доповнено Писали "бандерівські гасла": у Польщі затримали 2 українських підлітків
Усі новини...
ЄС
Кошта розповів, що говорив Трамп лідерам ЄС: перемир’я, участь України і гарантії безпеки
ЗМІ дізнались заяви Трампа під час перемовин із Зеленським та лідерами ЄС
Президентка Єврокомісії позитивно оцінила перемовини з Трампом, Зеленським і лідерами ЄС
Останні новини
16:02
футбол"Пакш" – "Полісся": прев'ю матчу-відповіді кваліфікації Ліги конференцій
16:01
Вбивство підлітка на фунікулері: генпрокурор хоче позбавлення ліцензії для адвоката обвинуваченого
15:59
Безпілотник РФ атакував авто біля Куп’янська: загинули двоє людей, ще одна жінка поранена
15:50
"Жив у постійній тривозі": з окупації на підконтрольну Україні територію повернули 17-річного юнака
15:44
Дубілет фігурант: ВАКС розгляне справу про виведення 8,2 мільярда з "ПриватБанку"
15:12
Уряд виділив майже 780 мільйонів на харчування школярів: для кого воно буде безкоштовним
15:10
У водосховищах України зафіксовано найменші запаси води за десятиріччя
15:04
ДБР завершило розслідування щодо Шабуніна і повернуло йому вилучені гаджети
15:00
Російська нафта знову приваблює Індію через зростання знижок
14:58
В Англії стартує новий футбольний чемпіонат. Анонс сезону АПЛ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: