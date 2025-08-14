Все разделы
В ЕС назвали "спекуляциями" сообщения об обсуждении ослабления санкций против РФ

Татьяна Высоцкая, Станислав ПогориловЧетверг, 14 августа 2025, 14:44
В ЕС назвали спекуляциями сообщения об обсуждении ослабления санкций против РФ
фото: getty images

Заместитель главного спикера Европейской комиссии Арианна Подеста в четверг заявила, что Европейский Союз не собирается отменять или ослаблять введенные санкции против России, а готовит новый, 19-й санкционный пакет, который может быть принят уже в сентябре 2025 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-секретаря ЕК

Прямая речь: "Позвольте мне быть абсолютно четкой. Европа будет сохранять давление на Россию... Мы уже приняли 18 пакетов санкций и работаем над 19-м".

Детали: Подеста отметила, что Евросоюз пока не обсуждает отмену санкций против России, а наоборот планирует усилить санкционное давление на Россию.

Она выразила надежду, что ЕС сможет принять 19-й пакет санкций против России уже в следующем месяце – то есть, в сентябре.

"Мы знаем, что санкции работают, и мы будем сохранять давление на Россию. Все остальное – это чистые спекуляции. Реальность: Европа продолжает сохранять полное давление на Россию", – подчеркнула Арианна Подеста.

Два европейских чиновника и дипломаты четырех государств, работающих в Брюсселе и знакомые с процессами вокруг введения и выполнения санкций ЕС против России, с которыми общалась корреспондент "Европейской правды", также заявили, что обсуждение ослабления или отмены санкций пока не ведется даже на техническом уровне.

"Этот вопрос сейчас не на повестке дня. Наоборот, продолжается работа по усилению санкционного давления на Россию, ее экономику, чтобы уменьшить ее способность вести войну против Украины. Обсуждается новый, 19-й пакет санкций", – подтвердил один из собеседников "ЕвроПравды".

Предыстория:

ЕСРосcиясанкции
