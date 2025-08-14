Усі розділи
Україна повернула з РФ ще 84 людини, дехто був у полоні з 2014 року

Валентина РоманенкоЧетвер, 14 серпня 2025, 14:53
Україна повернула з РФ ще 84 людини, дехто був у полоні з 2014 року
фото Коордштабу

В рамках нового, 67-го, обміну полонених в Україну повернулися 84 людини – військові та цивільні.

Джерело: президент Володимир Зеленський у соцмережах, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими 

Пряма мова: "Повертаємо українців додому, в Україну. Новий обмін, 84 людини. Це і військові, і цивільні. Майже всім із них потрібна медична допомога, значна реабілітація.

Серед звільнених сьогодні цивільних є й ті, хто утримувався росіянами ще з 2014, 2016 та 2017 років. Серед звільнених сьогодні військових – захисники Маріуполя. Вдячний усім, хто допомагає нам продовжувати звільняти українських полонених".

 
фото Коордштабу

Деталі: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнює, що з російської неволі визволено 33 військових та 51 цивільного українця.

Особливість сьогоднішнього обміну в тому, що вдалося визволити цивільних та військових українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув’язнення – від 10 до 18 років. Один зі звільнених пробув у неволі 4013 днів – він був поневолений на Донеччині ще в 2014 році.

Також на рідну землю повертаються українці, схоплені та засуджені окупантами з 2016 по 2021 роки. Серед визволених є три жінки з Донецької та Луганської областей. Одна з них –  вчителька початкової школи, позбавлена волі у 2019 році. 

 
фото Коордштабу

Серед звільнених 14 серпня цивільних українців є 27-річний хлопець, якого окупанти незаконно позбавили волі у 2016 році. На той час йому було лише 18 років.  

Окрім цивільних додому повертаються також захисники з гарнізону Маріуполя, воїни Військово-морських сил та Державної прикордонної служби. З неволі вдалося визволити 10 офіцерів. 

 
фото мвс

З російського полону повертаються дві пари рідних братів, які утримувалися в неволі з березня та квітня 2022 року.

Більшість визволених цивільних та військових мають проблеми зі здоров’ям та інвалідність.

Вік наймолодшого звільненого – 26 років, найстаршому виповнилося – 74 роки, з яких 7 останніх років (з 2018 року) він перебував у російській в’язниці. 

обмінполонені
