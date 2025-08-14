Украина вернула из РФ еще 84 человека, некоторые из них находились в плену с 2014 года

В рамках нового, 67-го, обмена пленными в Украину вернулись 84 человека – военные и гражданские.

Источник: президент Владимир Зеленский в соцсетях, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Прямая речь: "Возвращаем украинцев домой, в Украину. Новый обмен, 84 человека. Это и военные, и гражданские. Почти всем из них нужна медицинская помощь, значительная реабилитация.

Среди освобожденных сегодня гражданских есть и те, кто удерживался россиянами еще с 2014, 2016 и 2017 годов. Среди освобожденных сегодня военных – защитники Мариуполя. Благодарен всем, кто помогает нам продолжать освобождать украинских пленных".

фото Коордштаба

Детали: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными уточняет, что из российского плена освобождены 33 военных и 51 гражданский украинец.

Особенность сегодняшнего обмена в том, что удалось освободить гражданских и военных украинцев, которые были задержаны на временно оккупированных территориях еще до полномасштабного вторжения и незаконно приговорены к длительным срокам заключения – от 10 до 18 лет. Один из освобожденных пробыл в плену 4013 дней – он был схвачен в Донецкой области еще в 2014 году.

Также на родную землю возвращаются украинцы, схваченные и осужденные оккупантами с 2016 по 2021 годы. Среди освобожденных есть три женщины из Донецкой и Луганской областей. Одна из них – учительница начальной школы, лишенная свободы в 2019 году.

фото Коордштаба

Среди освобожденных 14 августа гражданских украинцев есть 27-летний парень, которого оккупанты незаконно лишили свободы в 2016 году. На тот момент ему было всего 18 лет.

Кроме гражданских, домой возвращаются также защитники из гарнизона Мариуполя, воины Военно-морских сил и Государственной пограничной службы. Из плена удалось освободить 10 офицеров.

фото мвд

Из российского плена возвращаются две пары родных братьев, которые содержались в плену с марта и апреля 2022 года.

Большинство освобожденных гражданских и военных имеют проблемы со здоровьем и инвалидность.

Возраст самого молодого освобожденного – 26 лет, самому старшему исполнилось – 74 года, из которых последние 7 лет (с 2018 года) он находился в российской тюрьме.