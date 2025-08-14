Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина вернула из РФ еще 84 человека, некоторые из них находились в плену с 2014 года

Валентина РоманенкоЧетверг, 14 августа 2025, 14:53
Украина вернула из РФ еще 84 человека, некоторые из них находились в плену с 2014 года
фото Коордштаба

В рамках нового, 67-го, обмена пленными в Украину вернулись 84 человека – военные и гражданские.

Источник: президент Владимир Зеленский в соцсетяхКоординационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Прямая речь: "Возвращаем украинцев домой, в Украину. Новый обмен, 84 человека. Это и военные, и гражданские. Почти всем из них нужна медицинская помощь, значительная реабилитация.

Реклама:

Среди освобожденных сегодня гражданских есть и те, кто удерживался россиянами еще с 2014, 2016 и 2017 годов. Среди освобожденных сегодня военных – защитники Мариуполя. Благодарен всем, кто помогает нам продолжать освобождать украинских пленных".

 
фото Коордштаба

Детали: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными уточняет, что из российского плена освобождены 33 военных и 51 гражданский украинец.

Особенность сегодняшнего обмена в том, что удалось освободить гражданских и военных украинцев, которые были задержаны на временно оккупированных территориях еще до полномасштабного вторжения и незаконно приговорены к длительным срокам заключения – от 10 до 18 лет. Один из освобожденных пробыл в плену 4013 дней – он был схвачен в Донецкой области еще в 2014 году.

РЕКЛАМА:

Также на родную землю возвращаются украинцы, схваченные и осужденные оккупантами с 2016 по 2021 годы. Среди освобожденных есть три женщины из Донецкой и Луганской областей. Одна из них – учительница начальной школы, лишенная свободы в 2019 году.

 
фото Коордштаба

Среди освобожденных 14 августа гражданских украинцев есть 27-летний парень, которого оккупанты незаконно лишили свободы в 2016 году. На тот момент ему было всего 18 лет.

Кроме гражданских, домой возвращаются также защитники из гарнизона Мариуполя, воины Военно-морских сил и Государственной пограничной службы. Из плена удалось освободить 10 офицеров.

 
фото мвд

Из российского плена возвращаются две пары родных братьев, которые содержались в плену с марта и апреля 2022 года.

Большинство освобожденных гражданских и военных имеют проблемы со здоровьем и инвалидность.

Возраст самого молодого освобожденного – 26 лет, самому старшему исполнилось – 74 года, из которых последние 7 лет (с 2018 года) он находился в российской тюрьме.

обменпленные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ГБР завершило расследование в отношении Шабунина и вернуло ему изъятые гаджеты
фотоУкраина вернула из РФ еще 84 человека, некоторые из них находились в плену с 2014 года
Комбат "Магуры", критиковавший командование за "дебильные задачи" на Курщине, покинул свой пост
В России назвали время встречи Трампа и Путина и кто еще с РФ полетит на Аляску
Силы обороны нанесли удар по заводу "Лукойла" в Волгограде: возникли сильные пожары
Осужденного экс-заместителя главы МВД Крыма освободили для обмена в Россию
Все новости...
РФ атаковала 45 БПЛА и ракетами С-300/400: ПВО обезвредила 24 дрона, есть попадания в 12 локациях
ЦПД: Путин повезет Трампу "исторические материалы" об Украине
КНДР может перебросить в Россию еще 6 тысяч военных и до сотни единиц техники – Буданов
Путин собрал всю свою верхушку, чтобы рассказать о мирных переговорах
Последние новости
16:34
Самбисты принесли Украине третье золото дня на Всемирных играх-2025
16:31
За три года в Украине возник бизнес с оборотом 100 миллиардов. Кто на нем зарабатывает?
16:28
В Харькове и Бородянке также будут тестировать 5G
16:18
Медведчуку и еще 12 фигурантам заочно сообщили о подозрениях в работе на спецслужбы РФ
16:15
Крупные налогоплательщики обеспечили половину всех поступлений страны за 7 месяцев
16:13
Крупнейшая криптовалюта обновила исторический максимум
16:12
Олигархам простили налоги. Как Рада и президент протолкнули смягчение антиофшорного законодательства
16:10
NASA запустило гонку за создание "интернета" для Марса
16:04
ЕС одобрительно отреагировал на заявление Трампа о гарантиях безопасности Украины
16:03
Флэш: Россияне тестируют FPV для сброса противопехотных мин "Лепесток"
Все новости...
Реклама:
Реклама: