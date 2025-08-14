Безпілотник РФ атакував авто біля Куп’янська: загинули двоє людей, ще одна жінка поранена

На трасі поблизу Куп’янська ворог ударив по цивільному автомобілю з безпілотника, внаслідок чого загинули 69-річні чоловік і жінка

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Деталі: Внаслідок атаки загинули 69-річні чоловік і жінка. Ще одна 76-річна жінка дістала вибухові поранення, її госпіталізували. Медики надають постраждалій усю необхідну допомогу.

