Безпілотник РФ атакував авто біля Куп’янська: загинули двоє людей, ще одна жінка поранена
Четвер, 14 серпня 2025, 15:59
На трасі поблизу Куп’янська ворог ударив по цивільному автомобілю з безпілотника, внаслідок чого загинули 69-річні чоловік і жінка
Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов
Деталі: Внаслідок атаки загинули 69-річні чоловік і жінка. Ще одна 76-річна жінка дістала вибухові поранення, її госпіталізували. Медики надають постраждалій усю необхідну допомогу.
