Беспилотник РФ атаковал автомобиль возле Купянска: погибли два человека, еще одна женщина ранена

На трассе возле Купянска враг нанес удар по гражданскому автомобилю с беспилотника, в результате чего погибли 69-летний мужчина и женщина

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

Детали: В результате атаки погибли 69-летний мужчина и женщина. Еще одна 76-летняя женщина получила взрывные ранения, ее госпитализировали. Медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь.

