Беспилотник РФ атаковал автомобиль возле Купянска: погибли два человека, еще одна женщина ранена
Четверг, 14 августа 2025, 15:59
На трассе возле Купянска враг нанес удар по гражданскому автомобилю с беспилотника, в результате чего погибли 69-летний мужчина и женщина
Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов
Детали: В результате атаки погибли 69-летний мужчина и женщина. Еще одна 76-летняя женщина получила взрывные ранения, ее госпитализировали. Медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь.
