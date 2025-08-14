Все разделы
Беспилотник РФ атаковал автомобиль возле Купянска: погибли два человека, еще одна женщина ранена

Анастасия ПроцЧетверг, 14 августа 2025, 15:59
Беспилотник РФ атаковал автомобиль возле Купянска: погибли два человека, еще одна женщина ранена
Иллюстративное фото: Getty Images

На трассе возле Купянска враг нанес удар по гражданскому автомобилю с беспилотника, в результате чего погибли 69-летний мужчина и женщина

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

Детали: В результате атаки погибли 69-летний мужчина и женщина. Еще одна 76-летняя женщина получила взрывные ранения, ее госпитализировали. Медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь.

