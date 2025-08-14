ЄС схвально відреагував на заяву Трампа щодо гарантій безпеки України
Четвер, 14 серпня 2025, 16:04
Європейський Союз підтримує заяву президента США Дональда Трампа про готовність країни долучитися до гарантій безпеки для України після встановлення миру, повідомила заступниця головної речниці Єврокомісії Аріанна Подеста.
Джерело: кореспондентка "Європейської правди"
Деталі: ЄС вітає згоду США долучитися до гарантій безпеки Україні, разом з іншими союзниками.
Реклама:
"Це те, що ми вітаємо… Важливим аспектом є те, що США заявили, що вони готові це зробити", – наголосила Подеста.
Вона додала, що Єврокомісія "дуже вітає всі зусилля, які забезпечать можливість для України перебувати у міцній позиції, щоб захищати себе".
"Це дійсно один із позитивних результатів зустрічі", – підкреслила речниця Єврокомісії.
РЕКЛАМА:
Нагадаємо:
- Як повідомляла "Європейська правда", президент Франції Емманюель Макрон після спільної розмови з президентом США Дональдом Трампом 13 серпня заявив, що США – на відміну від НАТО – долучаться до гарантій безпеки Україні, і що це підтвердив сам Трамп.
- Президент Європейської Ради Антоніу Кошта також розповів, що Трамп говорив про перемир’я, долученість України і про гарантії безпеки.