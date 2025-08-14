ЄС схвально відреагував на заяву Трампа щодо гарантій безпеки України

Європейський Союз підтримує заяву президента США Дональда Трампа про готовність країни долучитися до гарантій безпеки для України після встановлення миру, повідомила заступниця головної речниці Єврокомісії Аріанна Подеста.

Джерело: кореспондентка "Європейської правди"

Деталі: ЄС вітає згоду США долучитися до гарантій безпеки Україні, разом з іншими союзниками.

"Це те, що ми вітаємо… Важливим аспектом є те, що США заявили, що вони готові це зробити", – наголосила Подеста.

Вона додала, що Єврокомісія "дуже вітає всі зусилля, які забезпечать можливість для України перебувати у міцній позиції, щоб захищати себе".

"Це дійсно один із позитивних результатів зустрічі", – підкреслила речниця Єврокомісії.

Нагадаємо: