ЄС схвально відреагував на заяву Трампа щодо гарантій безпеки України

Тетяна Висоцька, Анастасія ПроцЧетвер, 14 серпня 2025, 16:04
Ілюстративне фото: Getty Images

Європейський Союз підтримує заяву президента США Дональда Трампа про готовність країни долучитися до гарантій безпеки для України після встановлення миру, повідомила заступниця головної речниці Єврокомісії Аріанна Подеста.

Джерело: кореспондентка "Європейської правди"

Деталі: ЄС вітає згоду США долучитися до гарантій безпеки Україні, разом з іншими союзниками.

"Це те, що ми вітаємо… Важливим аспектом є те, що США заявили, що вони готові це зробити", – наголосила Подеста.

Вона додала, що Єврокомісія "дуже вітає всі зусилля, які забезпечать можливість для України перебувати у міцній позиції, щоб захищати себе". 

"Це дійсно один із позитивних результатів зустрічі", – підкреслила речниця Єврокомісії.

Нагадаємо:

