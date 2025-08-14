ЕС одобрительно отреагировал на заявление Трампа о гарантиях безопасности Украины

Европейский Союз поддерживает заявление президента США Дональда Трампа о готовности страны присоединиться к гарантиям безопасности для Украины после установления мира, сообщила заместитель главного спикера Еврокомиссии Арианна Подеста.

Источник: корреспондент "Европейской правды"

Детали: ЕС приветствует согласие США присоединиться к гарантиям безопасности Украины, вместе с другими союзниками.

"Это то, что мы приветствуем... Важным аспектом является то, что США заявили, что они готовы это сделать", – подчеркнула Подеста.

Она добавила, что Еврокомиссия "очень приветствует все усилия, которые обеспечат возможность для Украины находиться в прочной позиции, чтобы защищать себя".

"Это действительно один из положительных результатов встречи", – подчеркнула пресс-секретарь Еврокомиссии.

