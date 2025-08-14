ЕС одобрительно отреагировал на заявление Трампа о гарантиях безопасности Украины
Европейский Союз поддерживает заявление президента США Дональда Трампа о готовности страны присоединиться к гарантиям безопасности для Украины после установления мира, сообщила заместитель главного спикера Еврокомиссии Арианна Подеста.
Источник: корреспондент "Европейской правды"
Детали: ЕС приветствует согласие США присоединиться к гарантиям безопасности Украины, вместе с другими союзниками.
"Это то, что мы приветствуем... Важным аспектом является то, что США заявили, что они готовы это сделать", – подчеркнула Подеста.
Она добавила, что Еврокомиссия "очень приветствует все усилия, которые обеспечат возможность для Украины находиться в прочной позиции, чтобы защищать себя".
"Это действительно один из положительных результатов встречи", – подчеркнула пресс-секретарь Еврокомиссии.
Напомним:
- Как сообщала "Европейская правда", президент Франции Эмманюэль Макрон после совместного разговора с президентом США Дональдом Трампом 13 августа заявил, что США – в отличие от НАТО – присоединятся к гарантиям безопасности Украины и что это подтвердил сам Трамп.
- Президент Европейского Совета Антониу Кошта также рассказал, что Трамп говорил о перемирии, причастности Украины и о гарантиях безопасности.