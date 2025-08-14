Медведчуку та ще 12 фігурантам заочно повідомили про підозри у роботі на спецслужби РФ

Служба безпеки України та Офіс генпрокурора заочно повідомили про підозру колишньому нардепу Віктору Медведчуку та ще 12 учасникам організації "Другая Украина", що діє у Москві під виглядом громадського об’єднання.

Джерело: СБУ, Офіс генерального прокурора

Деталі: За даними слідства, структура працює на військово-політичне керівництво РФ і виконувала завдання ФСБ та зовнішньої розвідки.

Серед підозрюваних – Денис Жарких, Артем Марчевський, Роман Коваленко, Руслан Калинчук, Ян Таксюр, Юрій Дудкін, Руслан Коцаба, Наталія Хорошевська, Богдан Гіганов, Олег Ясинський, Олександр Лазарєв та Кирило Молчанов, який перебуває під вартою.

За даними СБУ, група створила й розвивала інформаційно-підривний проєкт "Другая Украина" для просування кремлівських наративів, виправдовування агресії, закликів до зміни держкордону України, розпалювання ворожнечі та дискредитації України на міжнародній арені. Контент поширювали через підконтрольні телеграм-канали, YouTube та проросійський ресурс "Голос Європи", щодо якого у 2024 році ЄС ввів санкції.

Слідство встановило, що створення "Другої України" Медведчук погодив із керівником Кремля Володимиром Путіним, після чого ФСБ взяла координацію проєкту.

До штату увійшли топменеджери й пропагандисти підсанкційних телеканалів екснардепа, більшість з яких виїхала до РФ на початку повномасштабного вторгнення.

Зазначається, що окрему роль у справі відіграє Кирило Молчанов, який співпрацює зі слідством. Він, за версією СБУ, працював на ФСБ і зовнішню розвідку РФ, був у контакті з генерал-лейтенантом Георгієм Грішаєвим та організовував у ЄС проросійські вуличні акції.

Дії підозрюваних кваліфіковано за статтями ККУ про державну зраду, колабораційну діяльність, публічні заклики до повалення влади, порушення рівноправності та виправдовування агресії РФ. Молчанову додатково інкримінують держзраду, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.