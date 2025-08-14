Медведчуку и еще 12 фигурантам заочно сообщили о подозрениях в работе на спецслужбы РФ

Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора заочно сообщили о подозрении бывшему нардепу Виктору Медведчуку и еще 12 участникам организации "Другая Украина", действующей в Москве под видом общественного объединения.

Источник: СБУ, Офис генерального прокурора

Детали: По данным следствия, структура работает на военно-политическое руководство РФ и выполняла задания ФСБ и внешней разведки.

Среди подозреваемых – Денис Жарких, Артем Марчевский, Роман Коваленко, Руслан Калинчук, Ян Таксюр, Юрий Дудкин, Руслан Коцаба, Наталья Хорошевская, Богдан Гиганов, Олег Ясинский, Александр Лазарев и Кирилл Молчанов, который находится под стражей.

По данным СБУ, группа создала и развивала информационно-подрывной проект "Другая Украина" для продвижения кремлевских нарративов, оправдания агрессии, призывов к изменению госграницы Украины, разжигания вражды и дискредитации Украины на международной арене. Контент распространялся через подконтрольные телеграмм-каналы, YouTube и пророссийский ресурс "Голос Европы", в отношении которого в 2024 году ЕС ввел санкции.

Следствие установило, что создание "Другой Украины" Медведчук согласовал с руководителем Кремля Владимиром Путиным, после чего ФСБ взяла на себя координацию проекта.

В штат вошли топ-менеджеры и пропагандисты подсанкционных телеканалов экс-нардепа, большинство из которых уехали в РФ в начале полномасштабного вторжения.

Отмечается, что отдельную роль в деле играет Кирилл Молчанов, который сотрудничает со следствием. Он, по версии СБУ, работал на ФСБ и внешнюю разведку РФ, был в контакте с генерал-лейтенантом Георгием Гришаевым и организовывал в ЕС пророссийские уличные акции.

Действия подозреваемых квалифицированы по статьям УК о государственной измене, коллаборационной деятельности, публичных призывах к свержению власти, нарушении равноправия и оправдании агрессии РФ. Молчанову дополнительно инкриминируют государственную измену, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.