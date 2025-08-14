Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

З Дружківки та чотирьох сіл на Донеччині почали обов'язкову евакуацію родин з дітьми

Тетяна ОлійникЧетвер, 14 серпня 2025, 19:39
З Дружківки та чотирьох сіл на Донеччині почали обов'язкову евакуацію родин з дітьми
Фото - getty images

З міста Дружківка та чотирьох сіл Андріївської громади на Донеччині почали обов'язкову евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб.

Джерело: голова ОВА Вадим Філашкін

Пряма мова: "Починаємо обов'язкову евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з міста Дружківка, а також з сіл Андріївка, Варварівка, Новоандріївка, Роганське Андріївської громади.

Реклама:

Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області".

Деталі: За даними Філашкіна, всього у цих населених пунктах наразі орієнтовно перебуває 1879 дітей.

Він нагадав, що перебувати у регіоні дуже небезпечно для життя, адже РФ щодня обстрілює Донеччину близько 3000 разів.

Донецька областьросійсько-українська війнаевакуаціядіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп вірить, що Путін хоче "укласти угоду" на Алясці
ДБР завершило розслідування щодо Шабуніна і повернуло йому вилучені гаджети
фотоУкраїна повернула з РФ ще 84 людини, дехто був у полоні з 2014 року
Комбат "Маґури", який критикував командування за "дебільні задачі" на Курщині, залишив посаду
У Росії назвали час зустрічі Трампа і Путіна і хто ще з РФ полетить на Аляску
Сили оборони уразили завод "Лукойла" у Волгограді: виникли сильні пожежі
Усі новини...
Донецька область
ОВА: У Покровську залишаються понад тисячу людей, евакуація можлива лише за підтримки ЗСУ
В "Азові" розказали про втрати РФ на Покровському напрямку
Окупанти атакували дронами авто та "швидку" на Херсонщині та Донеччині: є загиблі і поранені
Останні новини
20:44
Китайський DeepSeek не зміг навчити свою нову ШІ-модель на чипах Huawei
20:35
Окупанти обстріляли Херсон з артилерії: поранена жінка
20:31
У Молдові пояснили присутність українських літаків на півночі країни
20:25
Експорт мазуту РФ досяг рекорду за час великої війни попри атаки дронів на НПЗ
20:19
США пропонують до $6 млн за інформацію про лідерів російської криптобіржі
20:12
фотоУ грецькому порту протестують проти круїзного лайнера Ізраїлю
19:55
ФІА розкрила те, наскільки повільнішими стануть боліди Формули-1 у 2026 році
19:52
Експрезиденту Румунії доведеться сплатити майже 1 млн євро через програний суд щодо власності
19:45
Швейцарія планує скасувати заборону на нові атомні електростанції
19:39
З Дружківки та чотирьох сіл на Донеччині почали обов'язкову евакуацію родин з дітьми
Усі новини...
Реклама:
Реклама: