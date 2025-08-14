З Дружківки та чотирьох сіл на Донеччині почали обов'язкову евакуацію родин з дітьми

З міста Дружківка та чотирьох сіл Андріївської громади на Донеччині почали обов'язкову евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб.

Джерело: голова ОВА Вадим Філашкін

Пряма мова: "Починаємо обов'язкову евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з міста Дружківка, а також з сіл Андріївка, Варварівка, Новоандріївка, Роганське Андріївської громади.

Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області".

Деталі: За даними Філашкіна, всього у цих населених пунктах наразі орієнтовно перебуває 1879 дітей.

Він нагадав, що перебувати у регіоні дуже небезпечно для життя, адже РФ щодня обстрілює Донеччину близько 3000 разів.