З Дружківки та чотирьох сіл на Донеччині почали обов'язкову евакуацію родин з дітьми
Четвер, 14 серпня 2025, 19:39
З міста Дружківка та чотирьох сіл Андріївської громади на Донеччині почали обов'язкову евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб.
Джерело: голова ОВА Вадим Філашкін
Пряма мова: "Починаємо обов'язкову евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з міста Дружківка, а також з сіл Андріївка, Варварівка, Новоандріївка, Роганське Андріївської громади.
Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області".
Деталі: За даними Філашкіна, всього у цих населених пунктах наразі орієнтовно перебуває 1879 дітей.
Він нагадав, що перебувати у регіоні дуже небезпечно для життя, адже РФ щодня обстрілює Донеччину близько 3000 разів.