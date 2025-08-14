Все разделы
Из Дружковки и четырех сел Донецкой области начали обязательную эвакуацию семей с детьми

Татьяна ОлейникЧетверг, 14 августа 2025, 19:39
Из Дружковки и четырех сел Донецкой области начали обязательную эвакуацию семей с детьми
Фото - getty images

Из города Дружковка и четырех сел Андреевской общины Донецкой области начали обязательную эвакуацию семей с детьми в принудительном порядке.

Источник: глава ОВА Вадим Филашкин

Прямая речь: "Начинаем обязательную эвакуацию семей с детьми в принудительном порядке из города Дружковка, а также из сел Андреевка, Варваровка, Новоандреевка, Роганское Андреевской общины.

Такое решение приняли сегодня на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области".

Детали: По данным Филашкина, всего в этих населенных пунктах в настоящее время ориентировочно находится 1879 детей.

Он напомнил, что находиться в регионе очень опасно для жизни, ведь РФ ежедневно обстреливает Донецкую область около 3000 раз.

Донецкая областьроссийско-украинская войнаэвакуациядети
