Трамп: На зустріч із Зеленським та Путіним можуть запросити європейських лідерів

Уляна Кричковська, Тетяна ОлійникЧетвер, 14 серпня 2025, 21:45
Трамп: На зустріч із Зеленським та Путіним можуть запросити європейських лідерів
Фото - getty images

Президент Дональд Трамп заявив у четвер, 14 серпня, що європейські лідери також можуть взяти участь у зустрічі, яку він сподівається організувати між президентом Володимиром Зеленським та главою РФ Володимиром Путіним.

Джерело: це він сказав під час спілкування із журналістами, цитує CNN, пише "Європейська правда"

Деталі: В Овальному кабінеті напередодні зустрічі з Путіним на Алясці Трамп заявив про можливість участі європейських лідерів у потенційній зустрічі Зеленського й очільника Кремля. 

"Ми проведемо зустріч з президентом Путіним, президентом Зеленським, я також буду присутній, і, можливо, ми запросимо деяких європейських лідерів, а може і ні", – сказав він.

Трамп зазначив, що, на його думку, Путін і Зеленський "готові укласти мир, хоча він висловив жаль, що війна в Україні виявилася складнішою, ніж він спочатку очікував.

"Побачимо, чи зможуть вони домовитися. Я думав, що це буде найлегше. Насправді це найскладніше", – додав американський президент.

 15 серпня на Алясці пройде саміт між Трампом та очільником Кремля Владіміром Путіним. Американський президент  заявив, що, на його думку, Путін прибуває на саміт з наміром "укласти угоду" про припинення війни в Україні.

Водночас він також передбачає, що його зустріч з очільником Кремля має 25% шансів на провал.

Читайте також: Зустріч з багатьма невідомими: навіщо Дональд Трамп погодився на саміт із Путіним.

