Трамп: На встречу с Зеленским и Путиным могут пригласить европейских лидеров

Уляна Кричковская, Татьяна ОлейникЧетверг, 14 августа 2025, 21:45
Трамп: На встречу с Зеленским и Путиным могут пригласить европейских лидеров
Фото - getty images

Президент Дональд Трамп заявил в четверг, 14 августа, что европейские лидеры также могут принять участие во встрече, которую он надеется организовать между президентом Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным.

Источник: об этом он сказал во время общения с журналистами, цитирует CNN, пишет "Европейская правда"

Детали: В Овальном кабинете накануне встречи с Путиным на Аляске Трамп заявил о возможности участия европейских лидеров в потенциальной встрече Зеленского и главы Кремля.

"Мы проведем встречу с президентом Путиным, президентом Зеленским, я также буду присутствовать, и, возможно, мы пригласим некоторых европейских лидеров, а может и нет", – сказал он.

Трамп отметил, что, по его мнению, Путин и Зеленский "готовы заключить мир, хотя он выразил сожаление, что война в Украине оказалась сложнее, чем он изначально ожидал.

"Посмотрим, смогут ли они договориться. Я думал, что это будет самым легким. На самом деле это самое сложное", – добавил американский президент.

15 августа на Аляске пройдет саммит между Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным. Американский президент заявил, что, по его мнению, Путин прибывает на саммит с намерением "заключить соглашение" о прекращении войны в Украине.

В то же время он также предполагает, что его встреча с главой Кремля имеет 25% шансов на провал.

Читайте также: Встреча со многими неизвестными: зачем Дональд Трамп согласился на саммит с Путиным.

