Тимчасовою головою АРМА призначили Ярославу Максименко

Ярославу Максименко призначили тимчасовою виконувачкою обов’язків голови Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Джерело: повідомлення АРМА

Деталі: 14 серпня міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев представив колективу АРМА Ярославу Максименко як тимчасово виконуючу обов’язки голови агентства.

Він зазначив, що Максименко має великий досвід роботи із санкційними активами.

Пряма мова Соболева: "Важливо, що новий закон про реформу АРМА підсилює інституційну спроможність Агентства та розширює інструменти управління такими активами. Так, першочерговими завданнями для АРМА наразі є – проведення незалежного аудиту та нової конкурсної процедури відбору керівника. Арештовані активи мають ефективно працювати на потреби держави та оборони".

Деталі: В АРМА зазначили, що 31 липня 2025 року набули чинності зміни до спеціального Закону про АРМА, які посилюють інституційну спроможність агентства та розширюють інструменти управління арештованими активами.

Реформа, зокрема, запроваджує нові правила відбору Голови АРМА на відкритому конкурсі за участі міжнародних експертів. До обрання нового керівника за результатами цього конкурсу обов’язки Голови виконуватиме Ярослава Максименко.

Довідково: Ярослава Максименко має понад 20 років професійного досвіду у сфері права, управління державними активами, корпоративного управління та санкційної політики.

До призначення в АРМА обіймала посаду директора департаменту політики власності та санкцій Міністерства економіки України, координувала формування та реалізацію санкційної політики, у тому числі управління підсанкційними активами.

Була одним із ключових розробників та координаторів корпоративної реформи державного сектору, а також брала участь у впровадженні реформ у сфері прозорого продажу та управління активами (ProZorro, ProZorro.Продажі).

13 серпня 2025 року призначена на посаду заступника Голови з питань європейської інтеграції АРМА.

Що передувало:

Кабінет міністрів на засіданні 30 липня звільнив з посади голови АРМА Олену Думу.