Временной главой АРМА назначили Ярославу Максименко

Ярославу Максименко назначили временной исполняющей обязанности главы Агентства по розыску и менеджменту активов.

Источник: сообщение АРМА

Детали: 14 августа министр экономики, экологии и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев представил коллективу АРМА Ярославу Максименко как временно исполняющую обязанности главы агентства.

Он отметил, что Максименко имеет большой опыт работы с санкционными активами.

Прямая речь Соболева: "Важно, что новый закон о реформе АРМА усиливает институциональную способность Агентства и расширяет инструменты управления такими активами. Так, первоочередными задачами для АРМА на данный момент являются проведение независимого аудита и новой конкурсной процедуры отбора руководителя. Арестованные активы должны эффективно работать на нужды государства и обороны".

Детали: В АРМА отметили, что 31 июля 2025 года вступили в силу изменения в специальный Закон об АРМА, которые усиливают институциональную способность агентства и расширяют инструменты управления арестованными активами.

Реформа, в частности, вводит новые правила отбора главы АРМА на открытом конкурсе с участием международных экспертов. До избрания нового руководителя по результатам этого конкурса обязанности председателя будет исполнять Ярослава Максименко.

Справка: Ярослава Максименко имеет более 20 лет профессионального опыта в сфере права, управления государственными активами, корпоративного управления и санкционной политики.

До назначения в АРМА занимала должность директора департамента политики собственности и санкций Министерства экономики Украины, координировала формирование и реализацию санкционной политики, в том числе управление подсанкционными активами.

Была одним из ключевых разработчиков и координаторов корпоративной реформы государственного сектора, а также участвовала во внедрении реформ в сфере прозрачной продажи и управления активами (ProZorro, ProZorro.Продажи).

13 августа 2025 года назначена на должность заместителя Председателя по вопросам европейской интеграции АРМА.

Что предшествовало:

Кабинет министров на заседании 30 июля уволил с должности председателя АРМА Елену Думу.