Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Временной главой АРМА назначили Ярославу Максименко

Татьяна ОлейникЧетверг, 14 августа 2025, 22:14
Временной главой АРМА назначили Ярославу Максименко
фото - арма

Ярославу Максименко назначили временной исполняющей обязанности главы Агентства по розыску и менеджменту активов.

Источник: сообщение АРМА

Детали: 14 августа министр экономики, экологии и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев представил коллективу АРМА Ярославу Максименко как временно исполняющую обязанности главы агентства.

Реклама:

Он отметил, что Максименко имеет большой опыт работы с санкционными активами.

Прямая речь Соболева: "Важно, что новый закон о реформе АРМА усиливает институциональную способность Агентства и расширяет инструменты управления такими активами. Так, первоочередными задачами для АРМА на данный момент являются проведение независимого аудита и новой конкурсной процедуры отбора руководителя. Арестованные активы должны эффективно работать на нужды государства и обороны".

Детали: В АРМА отметили, что 31 июля 2025 года вступили в силу изменения в специальный Закон об АРМА, которые усиливают институциональную способность агентства и расширяют инструменты управления арестованными активами.

РЕКЛАМА:

Реформа, в частности, вводит новые правила отбора главы АРМА на открытом конкурсе с участием международных экспертов. До избрания нового руководителя по результатам этого конкурса обязанности председателя будет исполнять Ярослава Максименко.

Справка: Ярослава Максименко имеет более 20 лет профессионального опыта в сфере права, управления государственными активами, корпоративного управления и санкционной политики.

До назначения в АРМА занимала должность директора департамента политики собственности и санкций Министерства экономики Украины, координировала формирование и реализацию санкционной политики, в том числе управление подсанкционными активами.

Была одним из ключевых разработчиков и координаторов корпоративной реформы государственного сектора, а также участвовала во внедрении реформ в сфере прозрачной продажи и управления активами (ProZorro, ProZorro.Продажи).

13 августа 2025 года назначена на должность заместителя Председателя по вопросам европейской интеграции АРМА.

Читайте также: Нашлись 100 миллиардов долларов. Знакомьтесь. АРМА

Что предшествовало: 

Кабинет министров на заседании 30 июля уволил с должности председателя АРМА Елену Думу.

АРМА
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Фирма матери нардепа Молотка с наценкой продавала материалы для фортификации в Сумской области – СМИ
Временной главой АРМА назначили Ярославу Максименко
Трамп: На встречу с Зеленским и Путиным могут пригласить европейских лидеров
Трамп верит, что Путин хочет "заключить сделку" на Аляске
ГБР завершило расследование в отношении Шабунина и вернуло ему изъятые гаджеты
фотоУкраина вернула из РФ еще 84 человека, некоторые из них находились в плену с 2014 года
Все новости...
АРМА
Медведчук до сих пор может платить за обслуживание яхты, которая находится в управлении АРМА – УП
Кабмин уволил Думу с должности главы АРМА
Елена Дума покидает пост главы АРМА
Последние новости
23:54
боксУсик попросил WBO отсрочить проведение поединка с Паркером из-за травмы – Уоррен
23:45
Новости экономики 14 августа: экономика РФ задыхается, украинские войска ударили по Волгоградскому НПЗ
23:45
Как харьковские поэты учили балаклейцев стихи читать: репортаж
23:23
Посол ЕС в Украине перед Аляской: Украина хочет мира, но не любой ценой
23:02
Генштаб: На фронте произошло 105 боевых столкновений с начала суток
22:59
"Люксевак" для раненых. Как пара боевых медиков облегчает путь эвакуации бойцов
22:25
Правительство упростило требования к аптекам, которые могут продавать наркотические лекарственные средства
22:24
Трамп хочет, чтобы журналисты имели доступ к сектору Газы
22:17
Фирма матери нардепа Молотка с наценкой продавала материалы для фортификации в Сумской области – СМИ
22:14
Временной главой АРМА назначили Ярославу Максименко
Все новости...
Реклама:
Реклама: