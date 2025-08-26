АРМА перерахувало понад $3,5 млн до Фонду ліквідації наслідків агресії

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передало до державного бюджету $3,57 млн коштів підсанкційної компанії "РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП". Кошти підуть на відновлення України від наслідків російської агресії.

Джерело: пресслужба АРМА

Деталі: В агентстві повідомили, що загальна сума перерахованих коштів становить 3 572 585,29 мільйона доларів (близько 147 490 253,85 млн грн, – ред). Вони будуть спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Дослівно: "Ці кошти будуть спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та працюватимуть на відновлення країни: будівництво житла для тих, хто його втратив, відновлення інфраструктури, розвиток медичних закладів, зведення захисних споруд".

Передісторія: