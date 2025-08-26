Усі розділи
АРМА перерахувало понад $3,5 млн до Фонду ліквідації наслідків агресії

Іван Д'яконовВівторок, 26 серпня 2025, 06:38
Фото: Getty Images

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передало до державного бюджету $3,57 млн коштів підсанкційної компанії "РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП". Кошти підуть на відновлення України від наслідків російської агресії.

Джерело: пресслужба АРМА

Деталі: В агентстві повідомили, що загальна сума перерахованих коштів становить 3 572 585,29 мільйона доларів (близько 147 490 253,85 млн грн, – ред). Вони будуть спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Дослівно: "Ці кошти будуть спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та працюватимуть на відновлення країни: будівництво житла для тих, хто його втратив, відновлення інфраструктури, розвиток медичних закладів, зведення захисних споруд".

Передісторія:

  • 24 липня АРМА прийняло в управління близько ста мільйонів гривень готівки, які були вилучені у справі про розтрату в оборонній сфері.
  • 1 серпня агенство повідомило, що управитель Міжнародного центру культури і мистецтв ("Жовтневий палац") здійснив перший платіж до державного бюджету у розмірі 1,4 млн грн.
  • 6 серпня стало відомо, що АРМА розпочинає реалізацію 14 673 тонн залізорудних окатишів російського походження, що зберігаються у 215 залізничних вагонах.

