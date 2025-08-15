Усі розділи
ОВА: На Сумщині внаслідок удару ворожого FPV-дрона постраждав цивільний

Ольга Глущенко П'ятниця, 15 серпня 2025, 00:28
ОВА: На Сумщині внаслідок удару ворожого FPV-дрона постраждав цивільний
ілюстративне фото: Getty Images

У Сумській ОВА повідомили про російські удари по області 14 серпня, внаслідок одного з них постраждав чоловік.

Джерело: ОВА Сумської області

Деталі: За даними ОВА, по селу у Битицькому старостаті Сумської громади ворог завдав удару керованими авіабомбами. Пошкоджені житлові будинки та лінія електропередач.

У Миропільській громаді під час атаки ворожого FPV-дрона постраждав 32-річний чоловік.

В ОВА зазначили, що постраждалий давно евакуювався із села, але у четвер приїхав навідати домівку. Коли повертався – потрапив під обстріл.

Чоловіка з дрібними осколковими пораненнями госпіталізували, його обстежили лікарі.

Пряма мова начальника Сумської ОВА Олега Григорова: "Закликаю мешканців Сумщини утриматися від поїздок у прикордонні населені пункти, які ворог постійно обстрілює та з яких вже давно триває евакуація. Ворог цинічно продовжує атакувати цивільних, їхні домівки та транспорт".

