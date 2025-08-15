ОВА: На Сумщині внаслідок удару ворожого FPV-дрона постраждав цивільний
У Сумській ОВА повідомили про російські удари по області 14 серпня, внаслідок одного з них постраждав чоловік.
Джерело: ОВА Сумської області
Деталі: За даними ОВА, по селу у Битицькому старостаті Сумської громади ворог завдав удару керованими авіабомбами. Пошкоджені житлові будинки та лінія електропередач.
У Миропільській громаді під час атаки ворожого FPV-дрона постраждав 32-річний чоловік.
В ОВА зазначили, що постраждалий давно евакуювався із села, але у четвер приїхав навідати домівку. Коли повертався – потрапив під обстріл.
Чоловіка з дрібними осколковими пораненнями госпіталізували, його обстежили лікарі.
Пряма мова начальника Сумської ОВА Олега Григорова: "Закликаю мешканців Сумщини утриматися від поїздок у прикордонні населені пункти, які ворог постійно обстрілює та з яких вже давно триває евакуація. Ворог цинічно продовжує атакувати цивільних, їхні домівки та транспорт".