ОВА: В Сумской области в результате удара вражеского FPV-дрона пострадал гражданский

В Сумской ОВА сообщили о российских ударах по области 14 августа, в результате одного из них пострадал мужчина.

Источник: ОВА Сумской области

Детали: По данным ОВА, по селу в Бытицком старостате Сумской громады враг нанес удар управляемыми авиабомбами. Повреждены жилые дома и линия электропередач.

Реклама:

В Миропольской громаде во время атаки вражеского FPV-дрона пострадал 32-летний мужчина.

В ОВА отметили, что пострадавший давно эвакуировался из села, но в четверг приехал навестить дом. Когда возвращался – попал под обстрел.

Мужчину с мелкими осколочными ранениями госпитализировали, его осмотрели врачи.

РЕКЛАМА:

Прямая речь начальника Сумской ОВА Олега Григорова: "Призываю жителей Сумщины воздержаться от поездок в приграничные населенные пункты, которые враг постоянно обстреливает и из которых уже давно продолжается эвакуация. Враг цинично продолжает атаковать гражданских, их дома и транспорт".