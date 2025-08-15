Все разделы
ОВА: В Сумской области в результате удара вражеского FPV-дрона пострадал гражданский

Ольга ГлущенкоПятница, 15 августа 2025, 00:28
ОВА: В Сумской области в результате удара вражеского FPV-дрона пострадал гражданский
Иллюстративное фото: Getty Images

В Сумской ОВА сообщили о российских ударах по области 14 августа, в результате одного из них пострадал мужчина.

Источник: ОВА Сумской области

Детали: По данным ОВА, по селу в Бытицком старостате Сумской громады враг нанес удар управляемыми авиабомбами. Повреждены жилые дома и линия электропередач.

В Миропольской громаде во время атаки вражеского FPV-дрона пострадал 32-летний мужчина.

В ОВА отметили, что пострадавший давно эвакуировался из села, но в четверг приехал навестить дом. Когда возвращался – попал под обстрел.

Мужчину с мелкими осколочными ранениями госпитализировали, его осмотрели врачи.

Прямая речь начальника Сумской ОВА Олега Григорова: "Призываю жителей Сумщины воздержаться от поездок в приграничные населенные пункты, которые враг постоянно обстреливает и из которых уже давно продолжается эвакуация. Враг цинично продолжает атаковать гражданских, их дома и транспорт".

Сумская областьроссийско-украинская войнаобстрел
