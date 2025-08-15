Росія отримала попередження від генсека ООН через сексуальне насильство під час війни

У щорічній доповіді Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша Росія отримала попередження про те, що може бути внесена до переліку країн і структур, які чинять сексуальне насильство під час збройних конфліктів.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на доповідь Генсека ООН про сексуальне насильство, пов’язане з конфліктами, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у мережі Х

Пряма мова Гутерреша: "Я глибоко занепокоєний достовірною інформацією про порушення з боку російських збройних та силових структур і пов’язаних з ними збройних груп, насамперед проти українських військовополонених, у 50 офіційних та 22 неофіційних місцях утримання в Україні та Російській Федерації".

Деталі: Як розповів журналістам речник генсека ООН Стефан Дюжаррік, сформований перелік сторін, яким повідомлено про можливе включення до наступної доповіді через "постійну відмову в доступі спостерігачам ООН… що ускладнювало перевірку та остаточне визначення закономірностей, тенденцій та систематичності сексуального насильства".

До цього переліку включені Росію та Ізраїль.

Пряма мова Сибіги: "У щорічній доповіді генерального секретаря ООН за 2024 рік про сексуальне насильство, пов'язане з конфліктами, підтверджується: Росія використовує сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, як метод ведення війни на тимчасово окупованих територіях та в місцях утримання під вартою".

Деталі: Сибіга додає, що "масштаби та жорстокість вражають", саме тому Росію необхідно включити до списку злісних порушників та посилити проти неї санкції.

Пряма мова Сибіги: "Світ повинен діяти спільно, щоб зупинити агресивну війну Росії та забезпечити справедливість для жертв".

Нагадаємо: Раніше Гутерреш повторно включив Збройні сили Російської Федерації до так званого "списку ганьби" через масові та систематичні порушення прав дітей у ході збройної агресії проти України.