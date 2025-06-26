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Генсек ООН фіксує зростання злочинів проти українських дітей

Іван Д'яконовЧетвер, 26 червня 2025, 03:41
Генсек ООН фіксує зростання злочинів проти українських дітей
Антоніу Гутерреш. Фото: Getty Images

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш повторно включив Збройні сили Російської Федерації до так званого "списку ганьби" через масові та систематичні порушення прав дітей у ході збройної агресії проти України.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на щорічний звіт Генсека ООН Антоніу Гутерреша, презентований спецпредставницею з питань дітей і збройних конфліктів Вірджинією Гамба на засіданні Радбезу ООН у Нью-Йорку.

Деталі: У доповіді зафіксовано суттєве зростання кількості грубих порушень прав дітей у зонах збройних конфліктів у 2024–2025 роках. Зокрема, в Україні зростання склало 105% у порівнянні з попереднім періодом. Найбільший приріст таких порушень зареєстровано в Лівані (545%), Мозамбіку (525%), Гаїті (490%), Ефіопії (235%).

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"Я глибоко стурбований різким зростанням грубих порушень проти дітей в Україні, зокрема вбивствами й каліцтвами дітей, а також нападами на школи й лікарні", – вказав Генсек у розділі, присвяченому Україні.

Дослівно: "Упродовж звітного періоду (2024–2025 рр.) ООН задокументувала убивство 94 та поранення 577 дітей. Відповідальність за це "покладається на російські збройні сили та пов’язані з ними групи", ідеться у звіті. Також зафіксовано 559 атак на школи, 303 – на лікарні".

Деталі: Окрема увага у звіті приділяється питанню депортації українських дітей до Росії. У документі наголошується, що багато з них досі не знайдені та не повернуті до родин.

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"Я наполегливо закликаю Російську Федерацію співпрацювати з ООН для повернення українських дітей та возз’єднання їх з родинами та / або опікунами", – зазначив Гутерреш.

З огляду на систематичність і масштабність порушень, Генеральний секретар ООН повторно включив Збройні сили РФ до переліку державних структур, які порушують права дітей (так званого "списку ганьби").

права людинидітиросійсько-українська війнаООН
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