Россия получила предупреждение от генсека ООН из-за сексуального насилия во время войны

Ольга ГлущенкоПятница, 15 августа 2025, 05:40
Антониу Гутерреш. Фото: Getty Images

В ежегодном докладе Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша Россия получила предупреждение о том, что может быть внесена в перечень стран и структур, совершающих сексуальное насилие во время вооруженных конфликтов.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на доклад Генсека ООН о сексуальном насилии, связанном с конфликтами, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в сети Х

Прямая речь Гутерреша: "Я глубоко обеспокоен достоверной информацией о нарушениях со стороны российских вооруженных и силовых структур и связанных с ними вооруженных групп, прежде всего против украинских военнопленных, в 50 официальных и 22 неофициальных местах содержания в Украине и Российской Федерации".

Детали: Как рассказал журналистам пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик, сформирован перечень сторон, которым сообщено о возможном включении в следующий доклад из-за "постоянного отказа в доступе наблюдателям ООН... что затрудняло проверку и окончательное определение закономерностей, тенденций и систематичности сексуального насилия".

В этот перечень включены Россия и Израиль.

Прямая речь Сибиги: "В ежегодном докладе генерального секретаря ООН за 2024 год о сексуальном насилии, связанном с конфликтами, подтверждается: Россия использует сексуальное насилие, связанное с конфликтом, как метод ведения войны на временно оккупированных территориях и в местах содержания под стражей".

Детали: Сибига добавляет, что "масштабы и жестокость поражают", именно поэтому Россию необходимо включить в список злостных нарушителей и усилить против нее санкции.

Прямая речь Сибиги: "Мир должен действовать сообща, чтобы остановить агрессивную войну России и обеспечить справедливость для жертв".

Напомним: Раньше Гутерреш повторно включил Вооруженные силы Российской Федерации в так называемый "список позора" из-за массовых и систематических нарушений прав детей в ходе вооруженной агрессии против Украины.

российско-украинская войнаООНРосcия
