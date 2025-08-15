Усі розділи
Безпілотники атакували НПЗ у російській Сизрані – соцмережі

Ольга Глущенко , Ірина БалачукП'ятниця, 15 серпня 2025, 07:24
фото: Exilenova+

За даними соцмереж, у ніч проти 15 серпня безпілотники атакували НПЗ у російській Сизрані Самарської області.

Джерело: Telegram-канали, російська служба ВВС, губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев та російське Міноборони в Telegram

Деталі: Вночі пабліки публікували відео нібито атаки БпЛА на НПЗ у Сизрані.

Вони писали з посиланням на місцевих жителів про вибухи та пожежі в районі НПЗ.

Вранці Федорищев заявив, що область атакували 13 дронів, проте нічого не сказав про НПЗ.

Доповнено: Пізніше російське Міноборони повідомило, що протягом ночі ППО нібито перехопила і знищила 53 українські БпЛА.

13 дронів нібито знищили над Курською областю, 11 – над Ростовською, 7 – над Самарською, 6 – над Бєлгородською, 5 – над Орловською, по 4 – над Брянською та Воронезькою, по 1 – над Саратовською областю, тимчасово окупованим Кримом та акваторією Азовського моря.

Міноборони РФ традиційно нічого не повідомляє ні про загальну кількість дронів, які залетіли на територію Росії, ні про наслідки атаки.

Росіябезпілотники
