Безпілотники атакували НПЗ у російській Сизрані – соцмережі

За даними соцмереж, у ніч проти 15 серпня безпілотники атакували НПЗ у російській Сизрані Самарської області.

Джерело: Telegram-канали, російська служба ВВС, губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев та російське Міноборони в Telegram

Деталі: Вночі пабліки публікували відео нібито атаки БпЛА на НПЗ у Сизрані.

Вони писали з посиланням на місцевих жителів про вибухи та пожежі в районі НПЗ.

Вранці Федорищев заявив, що область атакували 13 дронів, проте нічого не сказав про НПЗ.

Доповнено: Пізніше російське Міноборони повідомило, що протягом ночі ППО нібито перехопила і знищила 53 українські БпЛА.

13 дронів нібито знищили над Курською областю, 11 – над Ростовською, 7 – над Самарською, 6 – над Бєлгородською, 5 – над Орловською, по 4 – над Брянською та Воронезькою, по 1 – над Саратовською областю, тимчасово окупованим Кримом та акваторією Азовського моря.

Міноборони РФ традиційно нічого не повідомляє ні про загальну кількість дронів, які залетіли на територію Росії, ні про наслідки атаки.