Беспилотники атаковали НПЗ в российской Сызрани – соцсети

Ольга Глущенко, Ирина БалачукПятница, 15 августа 2025, 07:24
Беспилотники атаковали НПЗ в российской Сызрани – соцсети
фото: Exilenova+

По данным соцсетей, в ночь на 15 августа беспилотники атаковали НПЗ в российской Сызрани Самарской области.

Источник: Telegram-каналы, русская служба ВВС, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и российское Минобороны в Telegram 

Детали: Ночью паблики публиковали видео якобы атаки БПЛА на НПЗ в Сизране.

Они писали со ссылкой на местных жителей о взрывах и пожарах в районе НПЗ.

Утром Федорищев заявил, что область атаковали 13 дронов, однако ничего не сказал о НПЗ.

Дополнено: Позже российское Минобороны сообщило, что в течение ночи ПВО якобы перехватила и уничтожила 53 украинских БпЛА.

13 дронов якобы уничтожили над Курской областью, 11 – над Ростовской, 7 – над Самарской, 6 – над Белгородской, 5 – над Орловской, по 4 – над Брянской и Воронежской, по 1 – над Саратовской областью, временно оккупированным Крымом и акваторией Азовского моря.

Минобороны РФ традиционно ничего не сообщает ни об общем количестве дронов, которые залетели на территорию России, ни о последствиях атаки.

Росcиябеспилотники
