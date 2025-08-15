Росіяни атакували АЗС у Сумах: вирувала пожежа, постраждав водій

Одна людина постраждала та вирувала пожежа на АЗС внаслідок російського удару безпілотником по Сумах.

Джерело: голова Сумської ОВА Олег Григоров та ДСНС в Telegram

Пряма мова очільника області: "Цього ранку ворог атакував автозаправну станцію на околиці Сумської громади. Близько 5:40 російський БпЛА вдарив по цивільній автівці на території АЗС. Здійнялася пожежа".

Деталі: Внаслідок атаки пошкоджено приміщення та легковий автомобіль.

"Водій отримав опіки, йому надають медичну допомогу. На щастя, працівники АЗС не постраждали", – зазначив Григоров.

Доповнено: Пізніше у ДСНС уточнили, що окупанти ударили по АЗС у місті Суми.

"Рятувальники не допустили поширення вогню – усі осередки горіння ліквідовані. За попередніми даними, травмовано одну людину", – зазначили у службі.