Россияне атаковали АЗС в Сумах: бушевал пожар, пострадал водитель

Один человек пострадал и бушевал пожар на АЗС в результате российского удара беспилотником по Сумах.

Источник: глава Сумской ОВА Олег Григоров и ГСЧС в Telegram

Прямая речь главы области: "Сегодня утром враг атаковал автозаправочную станцию на окраине Сумской общины. Около 5:40 российский БпЛА ударил по гражданскому автомобилю на территории АЗС. Возник пожар".

фото ГСЧС

Детали: В результате атаки повреждены помещение и легковой автомобиль.

"Водитель получил ожоги, ему оказывают медицинскую помощь. К счастью, работники АЗС не пострадали", – отметил Григоров.

Дополнено: Позже в ГСЧС уточнили, что оккупанты нанесли удар по АЗС в городе Сумы.

"Спасатели не допустили распространения огня – все очаги горения ликвидированы. По предварительным данным, травмирован один человек", – отметили в службе.