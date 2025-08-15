Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія запустила по Україні дрони і ракети: 2 "Іскандери" і 34 БпЛА влучили

Ірина БалачукП'ятниця, 15 серпня 2025, 08:55

Від вечора 14 серпня росіяни атакували Україну 2-ма балістичними ракетами "Іскандер-М" та 97-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів; дві третини дронів знищили, однак 34 з них влучили.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 34 БпЛА на 13 локаціях".

Реклама:

Деталі: Ракети загарбники запускали із Воронезької та Брянської областей РФ, а БпЛА з напрямків російських міст Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ та Шаталово.

Дрони атакували прифронтові райони Харківщини, Сумщини, Донеччини, Чернігівщини, а ракети – Харківщину та Чернігівщину.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Повітряні сили ЗСУбезпілотникиракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Bloomberg дізнався, як Секретна служба США готує зустріч Трампа і Путіна
Фірма 90-річної матері нардепа Молотка з націнкою продавала матеріали для фортифікації на Сумщині – ЗМІ
Тимчасовою головою АРМА призначили Ярославу Максименко
Трамп: На зустріч із Зеленським та Путіним можуть запросити європейських лідерів
Трамп вірить, що Путін хоче "укласти угоду" на Алясці
ДБР завершило розслідування щодо Шабуніна і повернуло йому вилучені гаджети
Усі новини...
Повітряні сили ЗСУ
Повітряні сили збили 59 російських БпЛА, але 12 дронів долетіли до цілі
Під час нічної атаки ППО знищила 70 російських дронів зі 100
Уночі Росія атакувала 47 дронами та ракетами: ППО збила 16 БпЛА й крилату ракету "Іскандер-К"
Останні новини
09:14
Адміністрація Трампа розглядає можливість придбати частку в компанії Intel
09:00
На фронті 149 зіткнень з ворогом, з них 53 на Покровському напрямку – Генштаб
08:55
Росія запустила по Україні дрони і ракети: 2 "Іскандери" і 34 БпЛА влучили
08:41
відео"Черговий повідомив, що убили суміжників-мінометників і нам треба відійти". Репортаж УП з Покровська
08:25
У Греції взяли під варту двох підозрюваних у підпалах, що спричинили лісові пожежі
08:16
футболВизначився суперник донецького "Шахтаря" у плейоф Ліги конференцій
08:08
фото, відео, доповнено Росіяни атакували АЗС у Сумах: вирувала пожежа, постраждав водій
08:01
фото Протестувальники на півночі Сербії розгромили офіси керівної партії
07:44
Сили оборони уразили російське судно з комплектуючими до "Шахедів" і боєприпасами – Генштаб
07:24
відеоБезпілотники атакували НПЗ у російській Сизрані – соцмережі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: