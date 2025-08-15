Росія запустила по Україні дрони і ракети: 2 "Іскандери" і 34 БпЛА влучили

Від вечора 14 серпня росіяни атакували Україну 2-ма балістичними ракетами "Іскандер-М" та 97-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів; дві третини дронів знищили, однак 34 з них влучили.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 34 БпЛА на 13 локаціях".

Реклама:

Деталі: Ракети загарбники запускали із Воронезької та Брянської областей РФ, а БпЛА з напрямків російських міст Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ та Шаталово.

Дрони атакували прифронтові райони Харківщини, Сумщини, Донеччини, Чернігівщини, а ракети – Харківщину та Чернігівщину.



Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.