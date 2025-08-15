Россия запустила по Украине дроны и ракеты: 2 "Искандера" и 34 БпЛА попали в цель

Последствия российского удара дроном по АЗС в Сумах. Фото ГСЧС

С вечера 14 августа россияне атаковали Украину 2 баллистическими ракетами "Искандер-М" и 97 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов; две трети дронов уничтожили, однако 34 из них попали в цель.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 63 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны. Зафиксировано попадание ракет и 34 БпЛА на 13 локациях".

Детали: Ракеты захватчики запускали из Воронежской и Брянской областей РФ, а БпЛА из направлений российских городов Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск и Шаталово.

Дроны атаковали прифронтовые районы Харьковской, Сумской, Донецкой и Черниговской областей, а ракеты – Харьковскую и Черниговскую области.

Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.