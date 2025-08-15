На фронті 149 зіткнень з ворогом, з них 53 на Покровському напрямку – Генштаб

Загалом, за минулу добу на фронті зафіксували 149 бойових зіткнень з ворогом, з них найбільше на Покровському напрямку - 53 атаки агресора.

Джерело: Генштаб

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 5 боєзіткнень. Ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинув 28 керованих бомб, здійснив 288 обстрілів, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку від початку доби ворог здійснив одну наступальну дію поблизу Глибокого.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 5 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Голубівка та Загризове.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Мирне, Шандриголове, Колодязі, Карпівка.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили 9 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районі Григорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та в напрямку Серебрянки.

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районі Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 5 атак в районах Торецька, Русиного Яру, Олександра-Калинового та в напрямку Плещіївки.

На Покровському напрямку захисники зупинили 53 штурмові і наступальні дії агресора в районах Попів Яр, Полтавка, Золотий Колодязь, Никанорівка, Маяк, Володимирівка, Шахове, Рубіжне, Вільне, Новоекономічне, Миролюбівка, Миколаївка, Родинське, Червоний Лиман, Промінь, Котлине, Лисівка, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Удачне, Новоукраїнка та в напрямку Балагану.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку противника в районах населених пунктів Толстой, Олександроград, Маліївка, Зелене Поле, Воскресенка, Темирівка, Новодарівка, Зелений Гай, Мирне та в напрямку Філії, Запорізького, Комишувахи.

На Придніпровському напрямку воїни відбили 6 наступальних дій ворога.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 2 райони зосередження особового складу, 7 артилерійських засобів, пункт управління, 2 склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та засіб протиповітряної оборони російських загарбників.