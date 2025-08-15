На фронте 149 столкновений с врагом, из них 53 на Покровском направлении – Генштаб

В целом, за прошедшие сутки на фронте зафиксировали 149 боевых столкновений с врагом, из них больше всего на Покровском направлении - 53 атаки агрессора.

Источник: Генштаб

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 5 боевых столкновений. Враг нанес 12 авиационных ударов, сбросил 28 управляемых бомб, осуществил 288 обстрелов, в том числе семь — из реактивных систем залпового огня.

Реклама:

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток враг осуществил одно наступательное действие вблизи Глубокого.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 5 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Голубовка и Загризово.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Мирное, Шандриголово, Колодязи, Карповка.

РЕКЛАМА:

На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отразили 9 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районе Григоровки, Верхнекаменского, Выемки и в направлении Серебрянки.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районе Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 5 атак в районах Торецка, Русиного Яра, Александра-Калинового и в направлении Плещеевки.

На Покровском направлении защитники остановили 53 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах Попов Яр, Полтавка, Золотой Колодец, Никаноровка, Маяк, Владимировка, Шаховое, Рубежное, Вольное, Новоэкономичное, Миролюбовка, Николаевка, Родинское, Червоный Лиман, Проминь, Котлино, Лисовка, Сухой Яр, Покровск, Зверовое, Удачное, Новоукраинка и в направлении Балагана.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 21 атаку противника в районах населенных пунктов Толстой, Александроград, Малиевка, Зеленое Поле, Воскресенка, Темировка, Новодаровка, Зеленый Гай, Мирное и в направлении Филии, Запорожского, Комышувахи.

На Приднепровском направлении воины отразили 6 наступательных действий врага.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 2 района сосредоточения личного состава, 7 артиллерийских средств, пункт управления, 2 склада боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы и средство противовоздушной обороны российских захватчиков.