Росіяни атакували Херсон: 3 постраждалих
П'ятниця, 15 серпня 2025, 10:26
Три людини постраждали внаслідок російського обстрілу міста Херсон вранці 15 серпня.
Джерело: Херсонська ОВА в Telegram
Дослівно влада: "Близько 08:00 російські окупанти з артилерії атакували центральну частину Херсона. Через ворожий удар 52-річний чоловік дістав вибухову травму. Постраждалий – під наглядом медиків".
Деталі: Інший постраждалий 48 років дістав вибухову травму і контузію, лікуватиметься амбулаторно.
Також близько 8 ранку росіяни атакували Херсон з дрона. Під ворожий удар потрапила 45-річна жінка, яка перебувала вдома.
Мешканка дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Медики надали їй допомогу на місці.