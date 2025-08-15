Росіяни атакували Херсон: 3 постраждалих

Три людини постраждали внаслідок російського обстрілу міста Херсон вранці 15 серпня.

Джерело: Херсонська ОВА в Telegram

Дослівно влада: "Близько 08:00 російські окупанти з артилерії атакували центральну частину Херсона. Через ворожий удар 52-річний чоловік дістав вибухову травму. Постраждалий – під наглядом медиків".

Реклама:

Деталі: Інший постраждалий 48 років дістав вибухову травму і контузію, лікуватиметься амбулаторно.

Також близько 8 ранку росіяни атакували Херсон з дрона. Під ворожий удар потрапила 45-річна жінка, яка перебувала вдома.

Мешканка дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Медики надали їй допомогу на місці.

