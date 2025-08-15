Все разделы
Россияне атаковали Херсон: 3 пострадавших

Ирина БалачукПятница, 15 августа 2025, 10:26
Россияне атаковали Херсон: 3 пострадавших
Фото иллюстративное из Getty images

Три человека пострадали в результате российского обстрела города Херсон утром 15 августа.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Дословно власти: "Около 08:00 российские оккупанты из артиллерии атаковали центральную часть Херсона. В результате вражеского удара 52-летний мужчина получил взрывную травму. Пострадавший – под наблюдением медиков".

Детали: Другой пострадавший 48 лет получил взрывную травму и контузию, будет лечиться амбулаторно.

Также около 8 утра россияне атаковали Херсон с дрона. Под вражеский удар попала 45-летняя женщина, которая находилась дома.

Жительница получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. Медики оказали ей помощь на месте.

Херсонобстрелбеспилотники
