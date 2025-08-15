Усі розділи
"Кастова система": у низці регіонів РФ урізали виплати новобранцям в армії – ГУР

Валентина РоманенкоП'ятниця, 15 серпня 2025, 11:42

За даними української розвідки, на тлі зростання дефіциту федерального бюджету та поглиблення фінансових негараздів у низці регіонів Росія скоротила місцеві одноразові виплати тим, хто підписує контракт з окупаційною армією.

Джерело: ГУР МОУ

Деталі: Повідомляється, що відразу в кількох суб’єктах Російської Федерації різко скоротили місцеві одноразові виплати тим, хто підписує контракт із окупаційною армією.

Зокрема, у Башкирії сума таких виплат впала з 1,6 млн до 1 млн рублів, у Ямало-Ненецькому окрузі – з 3,1 до 1,9 млн, у Білгородській області – з 3 млн до 800 тис., у Нижньогородській – з 3 до 1,5 млн рублів.

Водночас у низці регіонів виплати зростають: у Татарстані підняли бонус до 3,1 млн рублів, у Рязанській області обіцяють доплачувати на 1 млн більше, у Кабардино-Балкарії підвищили суму з 1,5 до 1,8 млн.

Дослівно ГУР: "Таким чином, у Росії формалізується "кастова система", в якій життя громадян різних регіонів оцінюється по-різному.

Фінансова діра "недоімперії" зростає рекордними темпами. Лише за січень-липень 2025 року дефіцит бюджету РФ сягнув 61 млрд доларів, що майже в чотири рази перевищує початковий план у 14,6 млрд.

Головні причини – падіння нафтогазових доходів, зрив податкових планів і стрімке зростання військових витрат".

