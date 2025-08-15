По данным украинской разведки, на фоне роста дефицита федерального бюджета и углубления финансовых проблем в ряде регионов Россия сократила местные единовременные выплаты тем, кто подписывает контракт с оккупационной армией.

Источник: ГУР МОУ

Детали: Сообщается, что сразу в нескольких субъектах Российской Федерации резко сократили местные единовременные выплаты тем, кто подписывает контракт с оккупационной армией.

Реклама:

В частности, в Башкирии сумма таких выплат упала с 1,6 млн до 1 млн рублей, в Ямало-Ненецком округе – с 3,1 до 1,9 млн, в Белгородской области – с 3 млн до 800 тыс., в Нижегородской – с 3 до 1,5 млн рублей.

В то же время в ряде регионов выплаты растут: в Татарстане подняли бонус до 3,1 млн рублей, в Рязанской области обещают доплачивать на 1 млн больше, в Кабардино-Балкарии повысили сумму с 1,5 до 1,8 млн.

Дословно ГУР: "Таким образом, в России формализуется "кастовая система", в которой жизнь граждан разных регионов оценивается по-разному.

РЕКЛАМА:

Финансовая дыра "недоимперии" растет рекордными темпами. Только за январь-июль 2025 года дефицит бюджета РФ достиг 61 млрд долларов, что почти в четыре раза превышает первоначальный план в 14,6 млрд.

Главные причины – падение нефтегазовых доходов, срыв налоговых планов и стремительный рост военных расходов".