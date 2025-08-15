Ввечері у четвер росіяни вдарили балістикою по селу в Чернігівській області

Пізно ввечері 14 серпня російські загарбники атакували балістичною ракетою село в Корюківській громаді Чернігівській області.

Джерело: повідомлення голови Чернігівської ОДА (ОВА) В'ячеслава Чауса

Дослівно: "Учора пізно ввечері росіяни атакували балістичною ракетою село в Корюківській громаді. Пошкоджене сільгосппідприємство. А також - дахи і вікна житлових будинків.

Реклама:

На місці прильоту працювала комісія - оцінювала руйнування, фіксувала збитки. Громада разом із благодійними організаціями вже працює над тим, щоб ліквідувати наслідки цієї атаки і допомогти людям із відновленням".

Передісторія: