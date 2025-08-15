Все разделы
Вечером в четверг россияне нанесли баллистический удар по селу в Черниговской области

Александр ШумилинПятница, 15 августа 2025, 12:38
Вечером в четверг россияне нанесли баллистический удар по селу в Черниговской области
Фото полиции

Поздно вечером 14 августа российские захватчики атаковали баллистической ракетой село в Корюковской общине Черниговской области.

Источник: сообщение главы Черниговской ОГА (ОВА) Вячеслава Чауса

Дословно: "Вчера поздно вечером россияне атаковали баллистической ракетой село в Корюковской общине. Повреждено сельхозпредприятие. А также - крыши и окна жилых домов.

На месте прилета работала комиссия - оценивала разрушения, фиксировала ущерб. Громада вместе с благотворительными организациями уже работает над тем, чтобы ликвидировать последствия этой атаки и помочь людям с восстановлением".

Предыстория:

  • Воздушные силы 15 августа сообщили, что с вечера 14 августа россияне атаковали Украину 2-мя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 97-мя ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов; две трети дронов уничтожили, однако 34 из них попали в цель.

Черниговская областьвойна
