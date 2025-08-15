Вечером в четверг россияне нанесли баллистический удар по селу в Черниговской области

Поздно вечером 14 августа российские захватчики атаковали баллистической ракетой село в Корюковской общине Черниговской области.

Источник: сообщение главы Черниговской ОГА (ОВА) Вячеслава Чауса

Дословно: "Вчера поздно вечером россияне атаковали баллистической ракетой село в Корюковской общине. Повреждено сельхозпредприятие. А также - крыши и окна жилых домов.

На месте прилета работала комиссия - оценивала разрушения, фиксировала ущерб. Громада вместе с благотворительными организациями уже работает над тем, чтобы ликвидировать последствия этой атаки и помочь людям с восстановлением".

Предыстория: