"Путіну не можна вірити": біля посольства США у Києві зібралися родини захисників України

Родини військовополонених та зниклих безвісти захисників України у п’ятницю прийшли до американського посольства в Києві, щоб нагадати ціну яку платить Україна за збереження власної території та відстоювання незалежності.

Джерело: кореспондент "Укрінформу" з місця події

Деталі: Близько 100 осіб розташувалися в парку напроти входу до посольства Сполучених Штатів.

Мітингувальники закликають президента Дональда Трампа, "який взяв на себе роль миротворця", в ході переговорів замість обговорення "обміну українських територій", порушити питання обміну полоненими за формулою "всіх на всіх, без винятків".

Учасники акції вимагають звільнення всіх військовополонених – підтверджених і не підтверджених Червоним хрестом, незаконно засуджених за сфабрикованими справами, оголошених в Росії "терористами".

Присутні, тримають фотопортрети військовополонених, прапори України, стяги з назвами бойових підрозділів.

Плакати в руках жінок та дітей містять написи англійською мовою: "Nothing About Ukraine without Ukraine" (нічого про Україну без України), "All-for-all prisoner swap without exceptions" (обмін полонених всіх на всіх, без винятків).

"США взяли на себе роль миротворця, і тепер саме час довести це діями: шлях до миру в Україні не може вирішуватися без України та за її рахунок", - сказала одна з організаторок мітингу.

Автомобілісти, які проїжджають повз, підтримують учасників пікету сигналами клаксонів.

За дотриманням громадського порядку слідкують наряди поліції та співробітники поліції діалогу.