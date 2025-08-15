Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Путіну не можна вірити": біля посольства США у Києві зібралися родини захисників України

Валентина РоманенкоП'ятниця, 15 серпня 2025, 12:43
Путіну не можна вірити: біля посольства США у Києві зібралися родини захисників України
фото "Укрінформу"

Родини військовополонених та зниклих безвісти захисників України у п’ятницю прийшли до американського посольства в Києві, щоб нагадати ціну яку платить Україна за збереження власної території та відстоювання незалежності. 

Джерело: кореспондент "Укрінформу" з місця події

Деталі: Близько 100 осіб розташувалися в парку напроти входу до посольства Сполучених Штатів.

Реклама:

Мітингувальники закликають президента Дональда Трампа, "який взяв на себе роль миротворця", в ході переговорів замість обговорення "обміну українських територій", порушити питання обміну полоненими за формулою "всіх на всіх, без винятків".

 

Учасники акції вимагають звільнення всіх військовополонених – підтверджених і не підтверджених Червоним хрестом, незаконно засуджених за сфабрикованими справами, оголошених в Росії "терористами".

Присутні, тримають фотопортрети військовополонених, прапори України, стяги з назвами бойових підрозділів.

РЕКЛАМА:
 

Плакати в руках жінок та дітей містять написи англійською мовою: "Nothing About Ukraine without Ukraine" (нічого про Україну без України), "All-for-all prisoner swap without exceptions" (обмін полонених всіх на всіх, без винятків).

"США взяли на себе роль миротворця, і тепер саме час довести це діями: шлях до миру в Україні не може вирішуватися без України та за її рахунок", - сказала одна з організаторок мітингу.

Автомобілісти, які проїжджають повз, підтримують учасників пікету сигналами клаксонів.

 

За дотриманням громадського порядку слідкують наряди поліції та співробітники поліції діалогу.

переговориСШАмітинги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
WSJ: Близько 120 тисяч українців у США ризикують депортацією через завершення дії захисту
інфографікаСоціологи з'ясували рівень довіри до прем'єрки Свириденко
ССО уразили Сизранський НПЗ у РФ і пункт управління на тимчасово окупованій Донеччині
"Київстар" вийшов на біржу Nasdaq
Bloomberg дізнався, як Секретна служба США готує зустріч Трампа і Путіна
Фірма 90-річної матері нардепа Молотка з націнкою продавала матеріали для фортифікації на Сумщині – ЗМІ
Усі новини...
переговори
Більшість американців не вірять у мудрість Трампа щодо вирішення війни РФ проти України
На Алясці – мітинг на підтримку України перед самітом Трампа і Путіна
Bloomberg дізнався, як Секретна служба США готує зустріч Трампа і Путіна
Останні новини
13:59
фото, відео У Росії на пороховому заводі прогримів вибух: є загиблі
13:55
На Хортиці побудують укриття для людей та музейних експонатів
13:40
Працівника кіностудії Довженка засудили до 8 років у в'язниці за корупцію
13:37
Оголосили примусову евакуацію родин із дітьми з села Одноробівка на Харківщині
13:33
футболЗабарний в Парижі, Погба в Монако і два екстренери "Шахтаря": прев'ю сезону французької Ліги 1
13:12
У системі DOT-Chain Defence військові тепер можуть замовляти дрони-бомбардувальники
13:10
Економіка Китаю різко сповільнила зростання у липні
13:09
На вихідних прогнозують дощі, а в понеділок спека спаде
13:09
ЗМІ: Трамп планує особисто і з почестями зустріти Путіна на Алясці
13:05
фотоFerrari для росіян, активи в тіні та 17 млн у декларації: ексчиновник оборонки отримав підозру
Усі новини...
Реклама:
Реклама: