Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Путину верить нельзя": у посольства США в Киеве собрались семьи защитников Украины

Валентина РоманенкоПятница, 15 августа 2025, 12:43
Путину верить нельзя: у посольства США в Киеве собрались семьи защитников Украины
фото "Укринформа"

Семьи военнопленных и пропавших без вести защитников Украины в пятницу пришли к американскому посольству в Киеве, чтобы напомнить о цене, которую платит Украина за сохранение своей территории и отстаивание независимости.

Источник: корреспондент "Укринформа" с места события

Детали: Около 100 человек расположились в парке напротив входа в посольство Соединенных Штатов.

Реклама:

Митингующие призывают президента Дональда Трампа, "взявшего на себя роль миротворца", в ходе переговоров вместо обсуждения "обмена украинских территорий" поднять вопрос обмена пленными по формуле "всех на всех, без исключений".

 

Участники акции требуют освобождения всех военнопленных – подтвержденных и не подтвержденных Красным крестом, незаконно осужденных по сфабрикованным делам, объявленных в России "террористами".

Присутствующие держат фотопортреты военнопленных, флаги Украины, знамена с названиями боевых подразделений.

РЕКЛАМА:
 

Плакаты в руках женщин и детей содержат надписи на английском языке: "Nothing About Ukraine without Ukraine" (ничего об Украине без Украины), "All-for-all prisoner swap without exceptions" (обмен пленными всех на всех, без исключений).

"США взяли на себя роль миротворца, и теперь самое время доказать это действиями: путь к миру в Украине не может решаться без Украины и за ее счет", - сказала одна из организаторов митинга.

Проезжающие мимо автомобилисты поддерживают участников пикета сигналами клаксонов.

 

За соблюдением общественного порядка следят наряды полиции и сотрудники полиции.

переговорыСШАмитинги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
WSJ: Около 120 тысяч украинцев в США рискуют депортацией из-за истечения срока действия защиты
инфографика Социологи выяснили уровень доверия к премьерке Свириденко
ССО нанесли удар по Сызранскому НПЗ в РФ и пункту управления на ВОТ Донецкой области
"Киевстар" вышел на биржу Nasdaq
Bloomberg узнал, как Секретная служба США готовит встречу Трампа и Путина
Фирма матери нардепа Молотка с наценкой продавала материалы для фортификации в Сумской области – СМИ
Все новости...
переговоры
Большинство американцев не верят в мудрость Трампа в решении войны РФ против Украины
На Аляске – митинг в поддержку Украины перед саммитом Трампа и Путина
Bloomberg узнал, как Секретная служба США готовит встречу Трампа и Путина
Последние новости
14:20
видеоРазоблачена схема уклонения от мобилизации: суд фиктивно признавал мужчин единственными опекунами
14:10
Была одной из первых "Бучанских ведьм": на фронте погибла военная Наталья Ильницкая
14:04
За двое суток украинцы открыли в ПриватБанке более 400 тысяч Дія.Карт
13:59
фото, видео В России на пороховом заводе прогремел взрыв: есть погибшие
13:55
На Хортице построят укрытие для людей и музейных экспонатов
13:40
Работника киностудии Довженко приговорили к 8 годам в тюрьме за коррупцию
13:38
"Теневой флот" перевозит меньше российской нефти, чем танкеры G7+
13:37
Объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из села Одноробовка в Харьковской области
13:33
футболЗабарный в Париже, Погба в Монако и два экс-тренера "Шахтера": превью сезона французской Лиги 1
13:12
В системе DOT-Chain Defence военные теперь могут заказывать дроны-бомбардировщики
Все новости...
Реклама:
Реклама: