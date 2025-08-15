"Путину верить нельзя": у посольства США в Киеве собрались семьи защитников Украины

Семьи военнопленных и пропавших без вести защитников Украины в пятницу пришли к американскому посольству в Киеве, чтобы напомнить о цене, которую платит Украина за сохранение своей территории и отстаивание независимости.

Источник: корреспондент "Укринформа" с места события

Детали: Около 100 человек расположились в парке напротив входа в посольство Соединенных Штатов.

Митингующие призывают президента Дональда Трампа, "взявшего на себя роль миротворца", в ходе переговоров вместо обсуждения "обмена украинских территорий" поднять вопрос обмена пленными по формуле "всех на всех, без исключений".

Участники акции требуют освобождения всех военнопленных – подтвержденных и не подтвержденных Красным крестом, незаконно осужденных по сфабрикованным делам, объявленных в России "террористами".

Присутствующие держат фотопортреты военнопленных, флаги Украины, знамена с названиями боевых подразделений.

Плакаты в руках женщин и детей содержат надписи на английском языке: "Nothing About Ukraine without Ukraine" (ничего об Украине без Украины), "All-for-all prisoner swap without exceptions" (обмен пленными всех на всех, без исключений).

"США взяли на себя роль миротворца, и теперь самое время доказать это действиями: путь к миру в Украине не может решаться без Украины и за ее счет", - сказала одна из организаторов митинга.

Проезжающие мимо автомобилисты поддерживают участников пикета сигналами клаксонов.

За соблюдением общественного порядка следят наряды полиции и сотрудники полиции.