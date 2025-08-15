Усі розділи
ЗМІ: Трамп планує особисто і з почестями зустріти Путіна на Алясці

Іванна Костіна, Олександр ШумілінП'ятниця, 15 серпня 2025, 13:09
ЗМІ: Трамп планує особисто і з почестями зустріти Путіна на Алясці
Путін і Трамп під час зустрічі в 2019 році. Фото: Getty Images

Очікується, що президент США Дональд Трамп розстелить червону доріжку на честь прибуття лідера Росії Владіміра Путіна на об'єднану базу Ельмендорф-Річардсон на Алясці у п'ятницю.

Джерело: NBC News з посиланням на двох високопосадовців адміністрації, передає "Європейська правда"

Деталі: Трамп планує особисто привітати російського лідера, коли він прибуде.

Посадовці підкреслили, що точні деталі і сценарій пересування під час зустрічі ще допрацьовуються.

Станом на вечір четверга, за словами третього високопосадовця, очікується, що Трамп не телефонуватиме президенту України Володимиру Зеленському чи європейським лідерам перед зустріччю в п'ятницю. Однак незрозуміло, чи може це змінитися під час його тривалого 7-годинного перельоту з Вашингтона до Анкориджа.

Нагадаємо, в американському місті Анкоридж на Алясці напередодні саміту лідерів США і Росії Дональда Трампа та Владіміра Путіна відбувся проукраїнський мітинг.

Президент США Дональд Трамп передбачає, що його зустріч з очільником Кремля Владіміром Путіним має 25% шансів на провал.

Також Трамп заявив, що, на його думку, очільник Кремля прибуває на саміт на Аляску з наміром "укласти угоду" про припинення війни в Україні.

