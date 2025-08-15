Все разделы
СМИ: Трамп планирует лично и с почестями встретить Путина на Аляске

Иванна Костина, Александр ШумилинПятница, 15 августа 2025, 13:09
СМИ: Трамп планирует лично и с почестями встретить Путина на Аляске
Путин и Трамп во время встречи в 2019 году. Фото: Getty Images

Ожидается, что президент США Дональд Трамп расстелет красную дорожку в честь прибытия лидера России Владимира Путина на объединенную базу Эльмендорф-Ричардсон на Аляске в пятницу.

Источник: NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников администрации, передает "Европейская правда"

Детали: Трамп планирует лично поприветствовать российского лидера, когда тот прибудет.

Чиновники подчеркнули, что точные детали и сценарий передвижения во время встречи еще дорабатываются.

По состоянию на вечер четверга, по словам третьего высокопоставленного чиновника, ожидается, что Трамп не будет звонить президенту Украины Владимиру Зеленскому или европейским лидерам перед встречей в пятницу. Однако непонятно, может ли это измениться во время его длительного 7-часового перелета из Вашингтона в Анкоридж.

Напомним, в американском городе Анкоридж на Аляске накануне саммита лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина состоялся проукраинский митинг.

Президент США Дональд Трамп предполагает, что его встреча с главой Кремля Владимиром Путиным имеет 25% шансов на провал.

Также Трамп заявил, что, по его мнению, глава Кремля прибывает на саммит на Аляску с намерением "заключить сделку" о прекращении войны в Украине.

