У Росії на пороховому заводі прогримів вибух: є загиблі

Ірина БалачукП'ятниця, 15 серпня 2025, 13:59
Фото з Telegram-каналу Astra

На пороховому заводі "Еластик" у Рязанській області РФ прогримів вибух, в результаті якого, за різними даними, загинули 4-5 осіб.

Джерело: російські Telegram-канали, оперативна група Рязанської області, слідче управління Слідчого комітету по регіону, МНС Рязанської області РФ в Telegram, пропагандистське агенство "РИА Новости"

Дослівно опергрупа: "15 серпня орієнтовно о 10:30 на одному з підприємств Шиловського району сталася надзвичайна подія: загоряння в одному з виробничих цехів. Постраждалих направили до районної лікарні... Кількість загиблих зросла до 4".

Деталі: За даними Telegram-каналу Astra, йдеться про завод "Еластик", у пороховому цеху якого прогримів вибух, після чого сталася пожежа. Крім 4 загиблих, є 20 постраждалих. 

 
Момент вибуху
Фото з Telegram-каналу Shot

Згодом цю інформацію підтвердили і пропагандисти з "РИА Новости". 

Telegram-канал Baza пише, що 10 поранених у важкому стані. Крім того, є постраждалі під завалами. Повідомляється, що доступ до них ускладнений.

З заводу евакуювали понад 100 осіб.

У МНС Рязанської області повідомили, що загинули 5 осіб. На місці створили оперативний штаб, задіяли 70 фахівців і 28 одиниць техніки.

Слідчий комітет повідомив, що розпочав перевірку "за фактом загоряння на одному з підприємств селища Лісовий Шиловського району Рязанської області". 

Довідка: Завод синтетичних волокон "Еластик" був зареєстрований у 2000 році. Підприємство спеціалізувалося на виробництві зброї та боєприпасів. У жовтні 2021 року там стався вибух у цеху приватного виробника вибухівки "Розряд". Тоді загинули 17 осіб.

За даними Telegram-каналу Astra, "Розряд" орендує площі у "Еластика" і виробляє промислову вибухівку, в тому числі з продуктів утилізації боєприпасів.

Росіявибухвійна
